California obliga a Netflix, YouTube y otras plataformas a bajar el volumen de sus anuncios

Una nueva ley prohíbe que los comerciales en servicios de streaming suenen más fuerte que las series, películas o videos que interrumpen. La medida ya está vigente y alcanza a las plataformas que ofrecen contenido con publicidad a residentes de California.

Los sobresaltos provocados por un anuncio que comienza de repente a un volumen mucho más alto que la película o el video que se está reproduciendo deberían empezar a desaparecer en California.

Desde el 1 de julio de 2026, las plataformas de streaming que prestan servicios a consumidores del estado tienen prohibido emitir anuncios con un volumen superior al del contenido que acompañan. La medida alcanza a servicios como Netflix, YouTube, Hulu, Amazon Prime Video y otras plataformas que ofrecen planes o contenidos financiados con publicidad.

La norma es la SB 576, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 6 de octubre de 2025. Su objetivo es extender al streaming las restricciones que desde hace años se aplican a los comerciales transmitidos por televisión abierta y por cable.

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Qué cambia para quienes usan Netflix, YouTube y otras plataformas

La ley establece que los servicios de video por internet no podrán transmitir el audio de un anuncio a un nivel más alto que el del programa, película o video en el que aparece.

Esto no significa que los comerciales deban ser silenciosos ni que las plataformas tengan que eliminar la publicidad. La obligación consiste en evitar los saltos bruscos de volumen que suelen producirse cuando comienza un anuncio.

La regulación se aplica a las compañías que distribuyen contenido mediante internet y muestran anuncios comerciales a residentes de California. No afecta a los servicios que no incluyen publicidad ni sustituye las normas federales que ya rigen para canales de televisión y operadores de cable.

Por qué California aprobó esta ley

Newsom sostuvo al firmar la norma que los consumidores no quieren que los anuncios suenen más fuerte que el contenido que estaban viendo. La iniciativa fue presentada por el senador estatal Thomas Umberg, quien explicó que surgió a partir de la experiencia de una familia cuyo bebé se despertaba por el volumen repentino de los comerciales.

El problema no era nuevo. En 2010, el Congreso aprobó la ley federal conocida como CALM Act, que obliga a las cadenas de televisión y a los proveedores de cable a mantener un volumen similar entre los programas y los anuncios.

Sin embargo, esa legislación fue aprobada antes del crecimiento masivo de Netflix, YouTube y otras plataformas digitales, por lo que los servicios de streaming habían quedado fuera de su alcance. La SB 576 busca cerrar ese vacío regulatorio en California.

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¿La ley se aplica únicamente en California?

Formalmente, la obligación alcanza a las plataformas que ofrecen contenido a consumidores residentes en California.

No obstante, debido al tamaño del mercado californiano y a la dificultad técnica de aplicar configuraciones diferentes en cada estado, la medida podría llevar a algunas compañías a ajustar el volumen de sus anuncios en todo Estados Unidos. Por ahora, esa posibilidad depende de las decisiones que adopte cada plataforma y no es una obligación nacional.

Illinois también aprobó restricciones similares para los anuncios de streaming, lo que aumenta la presión para que las empresas adopten un estándar uniforme.

Qué pueden hacer los usuarios si un anuncio sigue sonando demasiado fuerte

La ley no crea un derecho privado para que los consumidores demanden directamente a una plataforma por un anuncio ruidoso. El propio texto aclara que no existe una acción judicial individual derivada de esta norma.

La aplicación de la medida corresponde a las autoridades estatales. Los usuarios también pueden informar el problema a la plataforma y registrar datos como el servicio utilizado, el dispositivo, el programa que estaban viendo y el anuncio en el que se produjo el cambio de volumen.

La norma supone un cambio pequeño, pero perceptible, para millones de personas que consumen series, películas y videos mediante planes con publicidad. En California, al menos, subir el control remoto a toda velocidad cuando aparece un comercial debería convertirse poco a poco en una costumbre del pasado.

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