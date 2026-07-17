Apple Music y Apple One suben de precio: esto pagarás desde hoy

Apple anunció un incremento del precio de Apple Music y, sí, otra vez te toca pagar más por escuchar tus playlists de siempre. Esta es la primera subida que aplica la compañía desde 2022, así que si te preguntabas por qué tu recibo llegó más alto este mes, aquí está la explicación completa.

Cuánto sube cada plan de Apple Music

Apple confirmó que el aumento entró en vigor el 17 de julio de 2026 y afecta a todos los planes disponibles en Estados Unidos. La compañía asegura que la razón detrás del ajuste son los costos de licencias musicales que sigue pagando a sellos y artistas, y que buscan que la música nunca sea gratis para quienes la crean.

Esto es lo que pagabas antes y lo que pagarás ahora en cada modalidad:

Plan Individual antes $10.99 al mes, ahora $11.99 al mes

Plan Familiar antes $16.99 al mes, ahora $19.99 al mes

Plan Estudiante antes $5.99 al mes, ahora $6.99 al mes

El plan que más sintió el golpe fue el Familiar, con un incremento de $3 dólares mensuales, mientras que el Individual y el Estudiante solo subieron $1 dólar cada uno. Nada dramático si lo ves mes a mes, pero al sumarlo en un año la diferencia ya se nota bastante, sobre todo si comparten la cuenta familiar entre varias personas.

Apple One también se puso más caro

Si tienes el paquete Apple One, que junta Apple Music con Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+, también te va a llegar el aumento aunque de forma más pareja. El plan Familiar pasó de $25.95 a $27.95 dólares mensuales y el plan Premier subió de $37.95 a $39.95 dólares mensuales. El plan Individual de Apple One se mantiene igual en $19.95 dólares al mes, así que si tienes esa versión no vas a notar cambio alguno en tu tarjeta.

Lo interesante es que Apple aclaró que este ajuste no depende de tipos de cambio ni de mercados específicos, sino que se aplica a nivel global sin importar la moneda local. O sea, no es algo aislado de Estados Unidos, la subida llegó prácticamente a todos los países donde el servicio está disponible.

Qué significa esto para tu bolsillo y para Spotify

Aquí viene la parte que probablemente te interese más si estás comparando plataformas . Apple Music sigue siendo más barato que Spotify Premium, que este año también subió su precio hasta $12.99 dólares al mes en su plan Individual. La diferencia entre ambos servicios ahora es de apenas $1 dólar mensual, pero en los planes familiares la brecha se abre más porque Spotify Familiar cuesta $21.99 dólares frente a los $19.99 dólares de Apple.

Lo que muchos usuarios se están preguntando es si vale la pena quedarse con Apple Music o buscar otra alternativa, y honestamente la respuesta depende de tu ecosistema. Si ya usas iPhone, Mac o iPad todos los días, el aumento de un dólar o tres dólares probablemente no te va a hacer cambiar de app, sobre todo porque Apple Music sigue integrado perfectamente con Siri, HomePod y CarPlay.

Ahora, si eres de los que comparte planes con toda la familia o el presupuesto ya está apretado, este tipo de subidas graduales sí terminan pesando cuando las suscripciones se acumulan una tras otra.

Vale la pena recordar que esta es apenas la segunda subida de precio que Apple Music aplica desde que lanzó el servicio, la anterior fue en octubre de 2022. Eso significa que la compañía mantuvo el mismo precio casi cuatro años, algo poco común entre plataformas de streaming que suelen ajustar tarifas cada año o dos.

Si eres suscriptor actual, lo más probable es que ya hayas recibido una notificación de Apple avisándote del nuevo cobro, así que revisa tu correo o la app de Configuración para confirmar cuándo se aplicará en tu próxima renovación.

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