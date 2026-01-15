Spotify anuncia aumento de precios: ¿Cuánto tendrás que pagar por tu suscripción?

Spotify tiene muy malas noticias para los usuarios en Estados Unidos: el servicio se prepara para un nuevo incremento de precios en Premium apenas arrancando 2026, y el ajuste se verá reflejado automáticamente en tu próximo ciclo de facturación (es decir, en la siguiente factura que te toque pagar).

La subida impacta a los planes Individual, Student, Duo y Family, y comenzará a aplicarse desde febrero según la fecha de cobro de cada cuenta, con notificaciones por correo para los suscriptores.

A partir de cuándo se aplicarán los nuevos precios en Spotify

Aquí no hay mucha vuelta: Spotify aplicará los nuevos precios en Estados Unidos en las fechas de facturación de los usuarios a partir de febrero, así que el cambio depende del día en que normalmente te cobran.

La compañía también indicó que los usuarios recibirán un email avisando del incremento, pero la experiencia real para muchos será la misma: un día se renueva el plan y el monto ya es otro.

Y si la sensación es “otra vez”, no es idea tuya: Spotify ya había ajustado precios en EE. UU. recientemente (por ejemplo, en 2024 subió el Individual a $11.99 dólares), así que esto suma otra capa de “inflación del streaming”.

“Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artista”, se lee en un comunicado publicado por Spotify.

Estos son los planes que suben y lo que tendrás que pagar

En Estados Unidos, esto es lo que venías pagando y lo que pagarás a partir de tu próxima factura:

Premium Individual : de $11.99/mes a $12.99/mes.



: de $11.99/mes a $12.99/mes. Premium Student : de $5.99/mes a $6.99/mes.



: de $5.99/mes a $6.99/mes. Premium Duo : de $16.99/mes a $18.99/mes.



: de $16.99/mes a $18.99/mes. Premium Family: de $19.99/mes a $21.99/mes.

Dato importante para evitar confusiones: en la página oficial de Spotify en EE. UU. ya aparecen estos precios (por ejemplo, $12.99 Individual, $6.99 Student, $18.99 Duo y $21.99 Family), lo que confirma la nueva tabla de precios.

¿Cómo se verá afectado tu bolsillo con este aumento?

En la práctica, el plan Individual sube $1 dólar al mes, pero los planes para compartir (Duo y Family) suben $2, y ahí es donde muchos usuarios sienten el golpe porque justamente se habían ido a esos planes para pagar menos por persona.

Spotify enmarcó el ajuste como parte de su estrategia de seguir “mejorando” el producto, y reportes también señalan que este tipo de aumentos suele venir acompañado de la idea de capturar más ingresos por usuario en mercados grandes como EE. UU.

