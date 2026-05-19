Mejores películas de Netflix para ver en Estados Unidos este verano

La plataforma de Netflix mantiene activo un catálogo de películas disponibles para ver durante el verano y enfocadas a la audiencia de Estados Unidos. Sin embargo, al ser una lista tan extensa y variada, te compartimos cuáles son las mejores de la temporada para satisfacer tus gustos.

Varias de las cintas más recomendadas actualmente destacan por su combinación de historia, actuaciones y valoraciones positivas en sitios especializados como Rotten Tomatoes.

Desde dramas históricos hasta ciencia ficción, animación y thrillers psicológicos, estas son algunas de las películas más destacadas para ver este verano de 2026.

Lee también: Arnold Schwarzenegger sigue entrenando a los 78: qué cambió en su rutina para no abandonar el gimnasio

Qué ver en Netflix durante el verano en Estados Unidos

1. Wallace y Gromit: La venganza más atroz (2024)

Una película animada británica que recupera a los personajes creados por Nick Park. La historia sigue a Wallace y su inseparable perro Gromit mientras enfrentan una nueva amenaza tecnológica que altera su tranquila vida.

La cinta mezcla humor clásico, aventura y referencias modernas relacionadas con la tecnología. Los protagonistas principales son Ben Whitehead, Peter Kay y Lauren Patel. Además, la película ha sido destacada por mantener el estilo artesanal de animación que convirtió a la franquicia en un fenómeno mundial.

Godzilla Minus One (2023)

Se convirtió en una de las películas japonesas más comentadas de los últimos años. Dirigida por Takashi Yamazaki, la historia ocurre en un Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece una nueva amenaza: Godzilla.

Más allá de las escenas de destrucción, la película se enfoca en el trauma de la guerra y en los conflictos emocionales de sus personajes. El actor Ryûnosuke Kamiki lidera el elenco junto a Minami Hamabe y Munetaka Aoki.

La lista de Schindler (1993)

Considerada una de las mejores películas de la historia del cine, La lista de Schindler sigue siendo una recomendación obligatoria en Netflix. Dirigida por Steven Spielberg, relata la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que ayudó a salvar a cientos de judíos durante el Holocausto.

El protagonista es Liam Neeson, acompañado por Ben Kingsley y Ralph Fiennes. Aunque dura más de tres horas, la película mantiene una narrativa intensa y emocional que continúa impactando a nuevas generaciones.

Ma Rainey’s Black Bottom (2020)

Transporta al espectador al Chicago de 1927, donde una legendaria cantante de blues enfrenta tensiones dentro del estudio de grabación.

La película sobresale por las actuaciones de Viola Davis y Chadwick Boseman, en una de las últimas interpretaciones del actor antes de su fallecimiento. La historia aborda temas como racismo, poder, ambición y desigualdad dentro de la industria musical.

BlackBerry (2023)

BlackBerry cuenta cómo nació y cayó uno de los teléfonos más populares de principios de los 2000. La cinta mezcla drama y comedia para mostrar el crecimiento acelerado de la empresa canadiense Research In Motion y las tensiones entre sus creadores.

Los protagonistas son Jay Baruchel y Glenn Howerton. La película resulta especialmente atractiva para quienes sienten nostalgia por los primeros smartphones y desean entender cómo la tecnología transformó la comunicación moderna.

Aún estoy aquí (2024)

I’m Still Here, dirigida por Walter Salles, es uno de los dramas latinoamericanos mejor valorados recientemente. La trama sigue a una madre brasileña que intenta mantener unida a su familia durante el endurecimiento de una dictadura militar.

La actriz Fernanda Torres lidera una interpretación emocional que ha sido ampliamente elogiada. La película combina historia política con conflictos familiares y humanos.

Según Rotten Tomatoes, la mayoría de estas producciones coinciden en varios aspectos: cuentan historias profundas, tienen actuaciones sólidas y logran mantener altas calificaciones entre críticos y espectadores.

Te puede interesar:

· Quién ganaría una pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee: la IA lo tiene claro

· Fue marine y golfista: 10 cosas que no sabías sobre el actor Gene Hackman

· Murió Luis Brandoni, actor de “Nada” junto a De Niro: dónde ver sus clásicos en EE.UU.