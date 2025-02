Fue marine y golfista: 10 cosas que no sabías sobre el actor Gene Hackman

El fallecimiento del actor Eugene Allen Hackman está siendo investigado, ya que se encontraba en su hogar en Santa Fe Summit, en Nuevo México, cuando encontraron su cuerpo sin vida, junto al de su esposa, la pianista Betsy Arakawa y su mascota, un perro de raza Pastor Alemán.

De acuerdo a información de las autoridades, dada a conocer este mismo jueves, la muerte de Gene, Betsy y de su mascota fue certificada por los agentes que acudieron a su domicilio el día miércoles, tras la llamada de uno de sus trabajadores, informó AP.

10 cosas que no sabías sobre el actor Gene Hackman

1. Inicios en la actuación: A pesar de ser considerado “el menos probable de tener éxito” durante su formación actoral, Hackman perseveró y se convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood.

2. Servicio militar: A los 16 años, mintió sobre su edad para unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde sirvió como operador de radio.

3. Amistad con Dustin Hoffman: Fue gran amigo del también actor Dustin Hoffman, compartiendo una estrecha relación personal y profesional.

4. Rechazo de papeles icónicos: Hackman declinó protagonizar películas emblemáticas como “Tiburón” y “El silencio de los inocentes”.

5. Retiro de la actuación: En 2004, decidió alejarse del cine para dedicarse a la escritura, publicando varias novelas de ficción histórica y thrillers policiales.

6. Vida en Nuevo México: Tras su retiro, se estableció en Santa Fe, donde disfrutó de una vida tranquila junto a su esposa, Betsy Arakawa.

7. Premios y reconocimientos: A lo largo de su carrera, Hackman ganó dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA, consolidándose como uno de los actores más galardonados de su generación.

8. Pasión por el golf: Además de su carrera artística, Hackman era un entusiasta jugador de golf, participando en numerosos torneos a lo largo de su vida.

9. Matrimonios y familia: Estuvo casado en dos ocasiones y tuvo tres hijos de su primer matrimonio con Faye Maltese.

10. Legado literario: Tras su retiro, Hackman se dedicó a la escritura, publicando varias novelas de ficción histórica y thrillers policiales.

Autoridades policiales investigan la muerte del actor Gene Hackman, que ahora está rodeada de varias hiopótesis. Crédito: Roberto Rosales | AP

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de los tres integrantes de la familia, pues las autoridades continúan trabajando en las investigaciones, así como también la fecha exacta de su deceso.

El sheriff Adan Mendoza declaró, en una entrevista con Santa Fe New Mexican, que los cuerpos de los fallecidos no presentaban huellas de violencia, pero no se aventuró a sacar conclusiones sobre lo sucedido.

El sheriff hizo, a su vez, un llamado a esperar las pruebas periciales para saber qué fue lo que en realidad pasó con el reconocido actor y con su familia.