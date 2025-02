Hallan muerto al actor Gene Hackman, a su esposa y a su perro en su casa de Nueva México

El actor californiano Gene Hackman, quien ganara dos Oscar a lo largo de su carrera, perdió la vida a los 95 años cuando se encontraba en su hogar en Santa Fe Summit, en Nuevo México.

La muerte del reconocido histrión, quien nació bajo el nombre de Eugene Allen Hackman, ya está siendo investigada por las autoridades, pues en el lugar también perdieron la vida, su esposa, la pianista Betsy Arakawa, así como su perro.

De acuerdo a información de las autoridades, dada a conocer este mismo jueves, la muerte de Gene, Betsy y de su mascota fue certificada por los agentes que acudieron a su domicilio el día miércoles alrededor de la 1:35 p.m.

“Hackman, de 95 años, Betsy Arakawa, de 63, y su perro estaban todos muertos cuando los agentes entraron a su casa para comprobar su bienestar alrededor de la 1:45 p.m del miércoles”, señaló Denise Avila, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de los tres integrantes de la familia, pues las autoridades continúan trabajando en las investigaciones, así como también la fecha exacta de su deceso.

El sheriff Adan Mendoza declaró, en una entrevista con Santa Fe New Mexican, que los cuerpos de los fallecidos no presentaban huellas de violencia, pero no se aventuró a sacar conclusiones sobre lo sucedido

El sheriff hizo, a su vez, un llamado a esperar las pruebas periciales para saber qué fue lo que en realidad pasó con el reconocido actor y con su familia.

