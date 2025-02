Fallece a los 39 años la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg

La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, famosa por su trabajo en series de televisión como “The Adventures Of Pete & Pete”, “Gossip Girl” y “Buffy The Vampire Slayer”, falleció hoy, a los 39 años. La policía no está investigando su deceso como sospechoso.

El periódico New York Post informó que la mamá de la actriz la encontró sin vida esta mañana en su departamento de Nueva York. Según ABC News, Trachtenberg habría tenido complicaciones después de un trasplante de hígado al que se sometió. Se llevará a cabo una autopsia para determinar oficialmente la causa de su muerte.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

Michelle nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York. Desde muy pequeña apareció en comerciales, y en 1994 obtuvo un papel secundario en la serie “The Adventures Of Pete & Pete”, del canal Nickelodeon. Dos años después protagonizó la película de aventuras “Harriet The Spy”, y a partir de ahí combinó su trabajo tanto en cine como en televisión.

Filmes como “Ice Princess”, “EuroTrip”, “Black Christmas” y “17 Again” (este último con Zac Efron y Matthew Perry) colocaron a Trachtenberg en el selecto grupo de actrices adolescentes de Hollywood, pero fue en 2005, cuando se integró a la serie “Buffy The Vampire Slayer” -en su quinta temporada-, cuando obtuvo fama mundial. Le siguió “Gossip Girl”, donde interpretó a la malvada socialité Georgina Sparks.

Desde el año pasado Michelle Trachtenberg lucía mucho más delgada en las fotos que compartía en sus redes sociales. Varios cibernautas le hacían comentarios acerca de su apariencia, pero ella declaraba sentirse bien. Su último trabajo en cine fue “Spyral”, una película de corte independiente dirigida por Bill Guttentag. Descanse en paz.

