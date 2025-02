Fallece a los 88 años la cantante de R&B Roberta Flack

La cantante Roberta Flack, considerada toda una leyenda del género Rhythm & Blues, falleció hoy, a los 88 años. Su vocero dio a conocer la noticia a través de un comunicado, y su manager Suzanne Koga informó que su deceso se debió a un paro cardíaco cuando la llevaban al hospital.

“Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió pacíficamente rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”, dice el boletín.

Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Flack estudió piano desde que era niña, e ingresó a la Universidad Howard de Washington D.C. gracias a una beca. El músico de jazz Les McCann la descubrió en un club de jazz y la llevó a la compañía Atlantic Records, para que firmara un contrato exclusivo.

Roberta llegó al número 1 de ventas en Estados Unidos con sus dos primeros álbumes, pero en 1971 el actor Clint Eastwood, fanático del jazz, utilizó la balada de Flack “The First Time Ever I Saw Your Face” en la película “Play Misty For Me”, que fue su debut como director. La canción se fue directamente al número 1 de la lista Hot 100 de Billboard, lo cual dio pie a más sencillos de éxito.

En 1973 la cantante obtuvo su sencillo más popular, “Killing Me Softly With His Song”, ganando el premio Grammy como Artista Femenina Favorita. Esa canción ha tenido covers de varios artistas, incluyendo uno del grupo Fugees, de 1996. Para la década de los 80 Flack ya era una cantante muy reconocida a nivel mundial e influencia para otros intérpretes, gracias a su combinación del R&B con el jazz.

El último éxito que Roberta Flack obtuvo fue “Set The Night To Music”, de 1991 y a dueto con Maxi Priest. Sin embargo, su álbum Let It Be, de 2012, con covers a canciones de The Beatles, fue aclamado a nivel mundial. A finales de 2022 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, por lo que se retiró de los escenarios. Descanse en paz.

