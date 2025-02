Big Time Rush anuncia su gira mundial “In Real Life”

En 2009 se estrenó en el canal Nickelodeon la serie de televisión “Big Time Rush”, que duró cuatro temporadas y que mostraba las aventuras de una boy band. Ahora los integrantes se alistan para una gira mundial, y recurrieron a su cuenta de Instagram para dar a conocer las primeras fechas.

La fase inicial del tour constará de 38 conciertos en Estados Unidos, iniciando el 9 de julio en Birmingham, Alabama. En el otoño el grupo viajará a Europa, para presentarse en países como Austria, Alemania, Italia, España, Francia y Reino Unido.

En un comunicado Kendall Schmidt, Carlos Peña, James Maslow y Logan Henderson expresaron su emoción por comenzar esta gira: “Realmente tenemos los mejores fans del mundo, y cuando nos sentamos a planear esta gira queríamos darles todo lo que siempre nos pidieron y soñaron. Esa es la razón por la que estamos tan emocionados de viajar por todo el mundo, para tocar cada canción de cada episodio del programa de televisión. Sabemos cuántos de nuestros fans mantienen estas canciones cerca de sus corazones después de escucharlas por primera vez viendo nuestro programa. ¡Tenemos tantas sorpresas reservadas para nuestros Rushers para la gira mundial In Real Life, y estamos ansiosos por verlos a todos en la gira muy pronto!”

Esta nueva gira de Big Time Rush contará con dos invitados especiales: Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes interpretaron en la serie a Jo y Gustavo, respectivamente. Algunas de las canciones que no faltarán en los conciertos son “City Is Ours”, “Til I Forget About You”, “Boyfriend” y “Music Sounds Better With U”.

El grupo grabó cuatro álbumes y se separó en 2013, poco después de que terminara el programa de televisión; ocho años después los integrantes se reunieron para hacer conciertos y complacer a su gran número de fans. Para la promoción del tour In Real Life ellos publicaron en Instagram un trailer en el que interpretan a los personajes con los que se hicieron famosos.

