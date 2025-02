Kendrick Lamar regresa al número 1 de Billboard, tras su actuación en el Super Bowl

La presentación de Kendrick Lamar en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ya ha rendido frutos, pues su sencillo “Not Like Us” ha regresado a la lista Hot 100 de Billboard para ocupar por tercera semana el primer puesto, después de ocho meses.

La canción fue lanzada en mayo de 2024, y en su letra el rapero critica al artista canadiense Drake. El track debutó en el número 1 del Hot 100 el día 18 de ese mes, y regresó a esa posición el 20 de julio. Ahora, tras 29 semanas, está de nuevo en primer lugar, lo cual es un logro inusual, que sólo habían conseguido Chubby Checker con “The Twist” (sencillo que tardó en regresar al primer puesto un año, tres meses y tres semanas) y Mariah Carey, con el clásico navideño “All I Want For Christmas Is You”.

Eso no es todo, ya que Lamar ha llevado esta semana al Top 10 otras tres canciones: “Luther” (su dueto con SZA), “Tv Off” (con Left Gunplay), “Squabble Up” y “30 For 30” (sencillo de SZA en el que figura como invitado). Hasta el momento “Not Like Us” cuenta con más de 49 millones de streams.

En el Billboard 200, la lista de los álbumes más vendidos en Estados Unidos, Kendrick coloca esta semana tres títulos: GNX -su más reciente disco- se encuentra en el número 1, mientras que DAMN (su producción de 2017) ocupa el lugar 9, y Good Kid, M.A.A.D City (que lanzó en 2012) está en el 10.

Hace algunos días el rapero ganó cinco premios Grammy, incluyendo uno por Canción Del Año. Poco después de su actuación en el Super Bowl, Kendrick Lamar recurrió a su cuenta de Instagram para informar a sus fans que hará una gira junto con SZA; el primer concierto será el 19 de abril, en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

