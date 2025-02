Noel Gallagher critica el show de Kendrick Lamar en el Super Bowl

Noel Gallagher es un apasionado del futbol soccer, y también ve el Super Bowl, pero ahora reveló que los espectáculos en el medio tiempo no le agradan, y el domingo pasado apagó la televisión durante la actuación de Kendrick Lamar, pues lo consideró “una tontería”.

En una entrevista para TalkSPORT, el integrante del grupo Oasis dijo: “Simplemente le apagué. Fue una absoluta tontería. Había como 300 personas saliendo de un auto en los primeros dos minutos”.

Gallagher nunca ha estado interesado en ver esa parte del Super Bowl cada año. “No me gustan las tonterías del medio tiempo, normalmente son los artistas los que no me gustan. Nunca lo veo, no me interesa, pero sí me gusta ver el partido del Super Bowl, y me adentré en esta temporada de juegos. Creo que fue una buena temporada. Algunos juegos fueron grandiosos”.

Cuando le preguntaron a Noel si le gustaría ver presentaciones musicales en el medio tiempo de los partidos de la Champions League, contestó: “No. Los estadounidenses se están apoderando de nuestro deporte, se están apoderando de la Premier League, se apoderarán de la Liga de Campeones, créanme, dentro de 20 años todo será una tontería”.

En cuanto a su carrera musical, el año pasado Noel Gallagher acordó reunirse con su hermano Liam para hacer una gira mundial, con más de 40 fechas. El primer concierto será en el Estadio Principality, de Gales, y las entradas están agotadas, pues desde 2009 los fans de Oasis ansiaban un nuevo tour.

