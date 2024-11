Deyra Barrera, cantante de mariachi, sorprende como invitada en el nuevo álbum de Kendrick Lamar

El 22 de noviembre Kendrick Lamar lanzó de manera sorpresiva su sexto álbum, titulado GNX, pero aún más llamó la atención que las primeras líneas que se escuchan en el disco son cantadas por Deyra Barrera, intérprete mexicana del género de mariachi.

Barrera participó hace un mes en el homenaje que se le hizo al beisbolista Fernando Valenzuela en Los Ángeles, y de acuerdo a la revista Rolling Stone, Lamar quedó impresionado con su trabajo, por lo que la invitó a participar en el disco, tanto en el primer track, “Wacced Out Murals” como en “Reincarnated”.

Deyra quedó sorprendida y muy complacida con la invitación; ella recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje de agradecimiento a Kendrick: “El universo funciona de maneras misteriosas y estoy muy agradecida por la forma en que mi vida se ha estado desarrollando estos últimos meses. Desde honrar a mi querido amigo y leyenda Fernando Valenzuela en la Serie Mundial, hasta ahora colaborar con uno de los mejores artistas de nuestra generación. Gracias Kendrick por darme la mejor oportunidad de mi carrera, por escucharme y creer en mí. Me siento muy honrada de representar a Los Ángeles y de representar mi hermosa cultura con mi voz en tu nuevo álbum! VIVA MÉXICO 🇲🇽 y Viva La Música!!”

La cantante es originaria de Villa Juárez, Sonora, y ha participado en programas como “La Voz México”, “Tengo Talento, Mucho Talento” y “La Academia”; ha grabado dos álbumes: Sufriendo a Solas y Mi Juventud a Los 40. Ella comentó a Rolling Stone que su colaboración con Lamar se dio en cuestión de días: “No tenía idea de lo que iba a grabar. Yo hago mariachi, no rap. Me dijeron que querían mi estilo, mi voz. No tenía idea de cómo iba a quedar en el disco”.

GNX cuenta con varios productores, entre los que destaca Jack Antonoff; el álbum podría debutar la próxima semana en el número 1 de la lista Billboard 200. Hace dos meses se dio a conocer que Kendrick Lamar será el artista que actuará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LIX, que será el 9 de febrero de 2025; con ello, existe la posibilidad de que Deyra Barrera hiciera una aparición con el rapero en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.

