Kendrick Lamar vuelve a Los Ángeles y canta ‘Not Like Us’ cinco veces para celebrar Juneteenth

El beef entre Kendrick Lamar y Drake tuvo un nuevo capítulo la noche del miércoles 19 de junio. El Kia Forum (más conocido como L.A. Forum) fue el escenario para el primer concierto de Lamar desde su presentación en el Festival Ceremonia en la CDMX el pasado 23 de marzo. El concierto ‘The Pop Out: Ken & Friends’ reunió a leyendas de la Costa Oeste y fue transmitido por las plataformas de Amazon, llegando a millones de personas en todo el mundo que pudieron disfrutar de casi 4 horas de concierto que culminaron con Kendrick Lamar cantando su hit ‘Not Like Us’ en cinco ocasiones.

Con un público que hizo vibrar el recinto en Inglewood, California, el concierto se celebró el 19 de junio, una fecha con mucho significado, ya que se conmemora Juneteenth, una festividad nacional que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

History in the making. They not like us @kendricklamar pic.twitter.com/tMhNw94UVI — Amazon Music (@amazonmusic) June 20, 2024

DJ Hed y Mustard fueron los encargados de abrir el espectáculo del que también participaron invitados como Ty Dolla $ign, Dom Kennedy, Steve Lacy, Tyler, The Creator, Roddy Ricch, YG, Schoolboyy Q, Jay Rock, Ab-Soul, y Dr. Dre.

Un concierto que logró unir a Costa Oeste en un solo bando

En este regreso a los escenarios, Kendrick comenzó su set con la primera presentación en vivo de ‘Euphoria’, uno de los temas derivados de su pelea con Drake. “… but let me say I´m the biggest hater”, dice la canción y ciertamente, Lamar no se guardó ningún recato para exponer su postura ante el rapero originario de Toronto. Incluso, agregó una nueva línea que decía “Give me Tupac’s ring back and I might give you a little respect”. La mención se refiere a un anillo que perteneció al fallecido Tupac Shakur, el cual fue adquirido en una subasta por un comprador anónimo y que el año pasado se descubrió que era Drake.

El show siguió con temas como ‘DNA.’, ‘ELEMENT’, ‘Alright’ y ‘Swimming Pools’. Kendrick no mentía cuando dijo que se presentaría con sus amigos. Por primera vez desde hace un largo tiempo, el colectivo Black Hippy (Jay Rock, Ab-Soul y ScHoolboy Q) estuvo nuevamente en un escenario de su ciudad natal. Además de acompañar a Lamar, interpretaron piezas de su catálogo personal antes de dar paso a éxitos como ‘King Kunta’ y ‘HUMBLE’. También fue la primera ocasión en que Kendrick interpretó ‘Like That’, el diss track en el que colaboró con Future y Metro Boomin y que dio inicio a una seguidilla de temas entre el originario de Compton y Drake.

El concierto fue transmitido en vivo por Amazon Music y su marca de hip-hop/R&B Rotation como parte de la celebración “Forever the Influence” de la compañía de músicos y creativos afroamericanos para el Mes de la Música Negra (Black Music Month).

Dr. Dre, una de las leyendas del rap, se hizo presente para cantar ‘Still D.R.E.’ y ‘California Love’ y dar paso a la primera de hasta cinco ocasiones en que Kendrick interpretó ‘Like Us’ en lo que fue una de las presentaciones que serán recordadas como una noche histórica.

El track list completo del concierto ‘The Pop Out: Ken & Friends

Euphoria (debut en vivo)

DNA.

ELEMENT.

Alright

Swimming Pools (Drank)

Money Trees con Jay Rock

WIN ft. Jay Rock

King’s Dead con Jay Rock

6:16 In L.A. (debut en vivo)

Collard Greens con ScHoolboy Q

THat Part con ScHoolboy Q

King Kunta

m.A.A.d city

HUMBLE.

Like That (debut en vivo)

Still D.R.E. con Dr. Dre

California Love con Dr. Dre

Not Like Us con Dr. Dre

Not Like Us (x2)

Not Like Us con Mustard

Not Like Us con Mustard, Black Hippy, Steve Lacy, YG, Big Boi y más

Te recomendamos:

• Kendrick Lamar lanza un nuevo dardo a Drake con su nuevo track “6:16 in LA”

• Drake eliminó la canción “Taylor Made Freestyle” con la voz de Tupac Shakur generada con IA