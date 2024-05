¡El beef continúa! Kendrick Lamar no espera la respuesta de Drake y estrena ‘Not Like Us’

Drake se enfrenta al desafío de responder al último insulto de Kendrick Lamar en su canción “Not Like Us”, producida por Mustard. En esta canción, Kendrick ha sido extremadamente directo y ha lanzado acusaciones significativas en las letras dirigidas a Drake.

Se trata de su tercera canción en 36 horas, todas dirigidas al intérprete de ‘God’s Plan’. La canción está disponible en la cuenta oficial del rapero y se identifica rápidamente con Drake, debido a que en el video hay tomas de su mansión, ubicada a las afueras de Toronto.

En el material audiovisual, el equipo de Lamar añadió símbolos de mapas de delincuentes sexuales.

En la pieza, el rapero se centra en su tono sureño e inicia con la frase “Psst: I see dead people” (“Pssst: Veo gente muerta”, en español).

La canción prosigue con una serie de ataques personales hacia Drake, la mayoría de los cuales están dirigidos a los comentarios que el rapero hizo en el pasado sobre haber salido con mujeres más jóvenes que él.

Frases dentro de la canción: (“And Baka got a weird case/Why is he around?/Certified Lover Boys, certified pedophiles”).

En español: (“Y Baka tiene un caso extraño/¿Por qué está por aquí?/Amantes certificados, pedófilos certificados”).

Otras canciones de Lamar hacia Drake

El historial conflictivo entre Drake y Kendrick Lamar no es nuevo. Es una rivalidad que lleva tiempo y en este artículo de La Opinión te explicamos el origen de la disputa.

Antes de ‘Not Like Us’, Lamar le escribió otras dos canciones al canadiense: ‘Euphoria’ y ‘6:16 in LA’.

De acuerdo a Variety, con el título de la segunda canción, Lamar quiso burlarse de Drake y sus piezas que “marcan el tiempo” como lo son: ‘4PM in Calabasas’, del año 2012, y ‘8 AM in Charlotte’, de 2023.

En la canción, el músico de ‘Like That’ se dirige al equipo OVO (October’s Very Own) de Drake, nombre de la disquera que fundó junto a Noah ‘40’ Shebib y Oliver El-Khatib.

Se lee versos como: “Have you ever thought that OVO was workin’ for me? / Fake bully, I hate bullies, you must be a terrible person / Everyone in your team is whispering that you deserve it”.

En español: (“¿Alguna vez pensaste que OVO estaba funcionando para mí? / Falso matón, odio a los matones, debes ser una persona terrible / Todos en tu equipo susurran que te lo mereces”).

Después de esas dos canciones, el rapero canadiense respondió con ‘Family Matters’ y en ella ataca directamente al rapero y lo acusa de haber golpeado a su pareja, a pesar de que Lamar no ha enfrentado denuncias públicas sobre violencia doméstica.

Se leen versos como: (They hired a crisis management team/To clean up the fact that you beat on your queen).

En español: (Contrataron a un equipo de gestión de crisis/para limpiar el hecho de que golpeaste a tu reina).

Lamar respondió con ‘Meet the Grahams’ se dirige al hijo de Drake, llamado Adonis y a otros familiares.

Entre los versos más importantes destacan: (“Dear Adonis, I’m sorry that that man is your father, let me be honest/ It takes a man to be a man, your dad is not responsive / I look at him and wish your grandpa woulda wore a condom/ I’m sorry that you gotta grow up and then stand behind him”).

En español: (Querido Adonis, lamento que ese hombre sea tu padre, déjame ser honesto/ Se necesita un hombre para ser un hombre, tu papá no responde / Lo miro y desearía que tu abuelo hubiera usado un condón /Lamento que tú. Tengo que crecer y luego estar detrás de él).

También lo llama depredador y le dice a su madre que crío a una persona horrible. “Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of they life” (Él y Weinstein deberían estar jodidos en una celda por el resto de sus vidas).

Los fanáticos de este beef esperan la respuesta de Drake, después de que escuche ‘Not Like Us’.

