“Seré mayordomo de Guardiola y saldré al escenario en calzoncillos”: las promesas de Noel Gallagher si el Manchester City gana la Champions League

Pep Guardiola ha conseguido llevar al Manchester City a lo más alto esta temporada ganando todos los trofeos posibles a falta de la UEFA Champions League, cuya final jugará el 10 de junio en Estambul ante el Inter de Milán y para la cual ya recibió un interesante ofrecimiento por parte del artista Noel Gallagher.

El ex compositor de la banda Oasis se ofreció este sábado, durante una entrevista con la cadena BBC, a ser el mayordomo del DT español por el próximo lustro si logra hacer que los citizens se alcen con la ‘Orejona’. “Si consigue la Champions League seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré”, dijo.

El también compositor remató su promesa asegurando que en caso de ganar la Champions League, la primera en la historia del Manchester City, “saldría al escenario en calzoncillos”. Las declaraciones de uno de los Gallagher se dieron poco antes de la final de la FA Cup entre Manchester City y Manchester United, la cual se llevaron los ‘Sky Blue’ por marcador de 2-1 gracias a un doblete de İlkay Gundogan.

Noel mostró nuevamente su admiración por el estratega catalán, asegurando que es lo más cercano a un genio. “Cualquier cosa que signifique ser un genio, él lo es”. Durante el diálogo con la BBC, el artista participó en una divertida dinámica en la que tuvo que definir el rol de algunas figuras dentro de una hipotética banda de rock.

Con Guardiola como cantante, los demás integrantes fueron seleccionados por Gallagher de la siguiente forma: Erling Haaland, baterista por su fuerza, Nathan Ake, bajista, de guitarristas Kevin de Bruyne y Jack Grealish y como acordeonista Bernardo Silva.

Semanas atrás, a mediados del mes de mayo, su hermano, Liam Gallagher prometió un reencuentro de Oasis si se llevan la final de Estambul. Ambos son fieles fanáticos del Manchester City, incluso antes que la billetera de Qatar llegara a la institución para convertirlos en uno de los mejores equipos de Europa.

El conjunto ‘Citizens’ nunca ha ganado la Copa de Europa y está ante su segunda oportunidad tras perder la final de 2020 contra Chelsea. Los de Pep Guardiola están a sólo un paso de hacer historia y derrocar un registro en poder del Manchester United: ser el primer equipo británico desde 1999 en ganar un triplete.

