El grupo Oasis anuncia conciertos en México, Estados Unidos y Canadá

Hace poco más de un mes el grupo británico Oasis dio a conocer que se reunirá para una gira mundial en 2025, y en tan sólo un día se agotaron las entradas para los conciertos en Reino Unido e Irlanda. Ahora, la banda de los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció la fase del tour que cubre México, Estados Unidos y Canadá.

La cuenta oficial de la banda en Instagram publicó un trailer en el que se escuchan los éxitos “Wonderwall” y “Don’t Look Back In Anger”, junto con el mensaje: “Prepárense. Los hermanos están en camino. Tienes una última oportunidad para demostrar que nos amaste todo el tiempo. El tour de Oasis en América del Norte, 2025″.

El grupo se presentará en el Estadio Rogers de Toronto el 24 de agosto de 2025; posteriormente en el Soldier Field de Chicago, el 28 de agosto; en el Estadio MetLife de Nueva Jersey el 31 de agosto y en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles el 6 de septiembre. En México, actuarán en el Estadio GNP Seguros el 12 de septiembre. El grupo Cage The Elephant fungirá como abridor en todas esas fechas.

Otro post muestra al World Trade Center de la Ciudad de México con la proyección de una foto en la que aparecen los hermanos Gallagher y el slogan de la gira, que es “Be careful what you wish for” (“Ten cuidado con lo que deseas”).

El tour de Oasis en 2025 marcará la primera vez que Liam y Noel Gallagher se reúnen en un escenario desde 2009. El sitio New Musical Express informó que probablemente se anunciarán más fechas para conciertos, en países como Argentina, Chile, Brasil, Australia, Japón y Corea del Sur.

