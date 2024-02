Liam Gallagher desprecia la nominación del grupo Oasis al Salón de la Fama del Rock and Roll

Hace algunos días se dieron a conocer los artistas y grupos nominados para ser incluidos este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll, entre los cuales se encuentra la banda británica Oasis. De inmediato los fans de Liam Gallagher, uno de los ex integrantes, le preguntaron a través de las redes sociales qué opinaba sobre la noticia, y él no tardó en expresar que todo lo relacionado con esa fundación la parece “un montón de tonterías”.

Siempre polémico, Gallagher escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el mensaje: “A la m***** el Salón de la Fama del Rock and Roll”, y agregó sarcásticamente que la cantante Mariah Carey (también incluida en el listado de nominados) merece más que Oasis ingresar este año al museo de la institución que se encuentra en Cleveland, pues “la ha estado ‘rompiendo'”.

Liam aseguró que si lo invitan a la ceremonia de nuevos miembros del Salón (a celebrarse en el otoño) no asistiría, pero su hermano Noel Gallagher (quien fuera guitarrista de Oasis y con el que tiene una muy mala relación desde hace años) tal vez sí: “Al pequeño le encanta salir con celebridades, así que probablemente iría; en cuanto a mí, estaré lavándome el cabello, haciéndome una pedicura y una manicura”.

Muchos de los fans también comentaron el número de votos que el grupo Oasis lleva hasta el momento dentro de su nominación, a lo que el cantante de 51 años comentó: “No pierdan su tiempo…No necesito un premio de m***** que dé algún geriátrico con sombrero de vaquero”.

Hasta el momento, Noel Gallagher no ha hecho comentarios sobre la inclusión de Oasis en la lista de nominados, en la que también destacan Cher, Sinéad O’Connor, Sade y Ozzy Osbourne. Mientras tanto, Liam promociona su sencillo “Mars To Liverpool”, lanzado en colaboración con John Squire, quien fuera guitarrista de The Stone Roses, un grupo emblemático del movimiento conocido como Madchester en el rock inglés.

