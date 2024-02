Cher es nominada una vez más al Salón de la Fama del Rock and Roll

A menos de dos meses de que la cantante Cher expresara su repudio por el Salón de la Fama del Rock and Roll, ha sido nominada una vez más, junto con otros importantes artistas y grupos. Los resultados serán anunciados en abril.

Anualmente se da a conocer una lista que incluye 15 nominados, los cuales deben de haber lanzado su primer sencillo o álbum 25 años antes. Los que competirán en 2024 son: Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Dave Matthews Band, Eric B & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & The Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Sinéad O’Connor, Ozzy Osbourne, Sade y A Tribe Called Quest.

De ellos, siete serán los elegidos por medio de una votación entre los directivos del Salón; la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el otoño y será transmitida por la plataforma Disney+. Tras ser varias veces nominada, Cher ha asumido una postura de rechazo hacia esos reconocimientos, y lo dejó ver al ser entrevistada por Kelly Clarkson en diciembre de 2023.

“No estoy en el Salón de la Fama del Rock And Roll. No estaría ahí ahora si me dieran un millón de dólares. No estoy bromeando. Iba a decir otra cosa. Nunca voy a cambiar de opinión. Ellos pueden irse a ya sabes dónde”, fue lo que dijo la intérprete de éxitos como “I Found Someone”, “Believe” y “Love And Understanding”.

John Sykes, el director de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, expresó en un comunicado lo siguiente: “Esta notable lista de nominados refleja la diversidad de artistas y música que el Salón de la Fama del Rock and Roll honra y celebra. Siguiendo con el verdadero espíritu del rock & roll, estos artistas han creado sus propios sonidos, que han impactado a generaciones e influido en muchos otros que han seguido sus pasos”.

