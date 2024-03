Liam Gallagher revela sus problemas de salud: “Voy hacia abajo”

Luego de pasar varias décadas de fiesta y en medio de excesos, Liam Gallagher ha decidido entrar a una etapa en la que permanecer saludable es su prioridad. El cantante reveló que ha dejado de tomar alcohol y consumir drogas, pero también que enfrenta enfermedades.

En una entrevista con The Sun, Gallagher, de 51 años, comentó que ahora sufre las consecuencias de su época de desenfreno: “Es hora de deshacerlo todo y volver a la realidad. Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio…es hora de estar saludable. Tienes que deshacer todo el mal trabajo que has hecho al perder la cabeza”.

Hace siete años Liam acudió a varias consultas, en las que le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto (un trastorno autoinmunitario que ataca la glándula tiroides), psoriasis y artritis. Sin embago, no quiso someterse a una cirugía de cadera, lo cual le causa unos dolores terribles.

“Fui a que me revisaran y tengo los huesos destrozados. Me decían: ‘Oh, es posible que necesites una operación de cadera, un reemplazo’. Creo que prefiero simplemente sentir dolor. Lo cual, obviamente, es ridículo. Sólo repárenlos. Pero es el estigma de decir que te han reemplazado las caderas. ¿Qué sigue? No puedo dormir en la noche por el dolor. Dando vueltas y vueltas. Así que estoy tomando pastillas para dormir a base de hierbas y me han salvado la vida. Sin embargo, definitivamente voy hacia abajo. Pero todos vamos a morir, ¿no?”

Con respecto a la psoriasis, el ex integrante del grupo Oasis habló sobre una desagradable experiencia a causa de las escamas blancas que aparecieron en su cuero cabelludo: “Recuerdo haber conocido a alguien, un chico muy extraño, que se me acercó y pensó que tenía cocaína en el cabello. Tengo psoriasis, así que obviamente me había estado rascando la cabeza durante el día y había pequeños trozos blancos. ¡Me los quitaban del pelo, se los ponían en las encías y se los metían en la nariz!”

Este verano Gallagher comenzará una gira para celebrar los 30 años del lanzamiento del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe. Pero su rutina ha cambiado mucho, y ahora se levanta a las 4 de la mañana, cuando antes se dormía a esa hora: “A medida que envejeces, la vida es preciosa. ¿Sabes a qué me refiero? Soy un tipo bastante despreocupado. Me encanta levantarme temprano”.

