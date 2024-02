Liam Gallagher criticó la nominación de Mariah Carey al Salón de la Fama del Rock & Roll

Liam Gallagher no está de acuerdo con algunas de las nominaciones al Salón de la Fama del Rock & Roll. El fundador de Oasis expresó su desacuerdo con la presencia de artistas de otros géneros en las postulaciones.

En una entrevista con The Times, Gallagher indicó que las nominaciones de artistas de otros géneros opacan los logros de los músicos de rock. Sin embargo, el músico se refirió a la presencia de una artista en particular: Mariah Carey.

“Por mucho que me guste Mariah Carey y todo eso, sólo quiero decir: hazme un favor y jodete”, dijo Liam Gallagher.

El fundador de Oasis indicó que la nominación de Carey al Salón de la Fama del Rock & Roll no tiene sentido y la comparó con el caso hipotético de que a él los postularan en premios de rap.

“Es como meterme en el salón de la fama del rap, y no quiero formar parte de algo tan mentalmente perturbado. Además, he hecho más por el rock’n’roll que la mitad de los payasos de ese foro, así que todo esto es una estupidez”, aseguró a The Times.

Hace semanas, Salón de la Fama del Rock & Roll reveló su lista de nominados para la clase de 2024, entre los que se encuentran artistas como Cher, Sinead O’Connor, Oasis, Lenny Kravitz, entre muchos otros.

“Esta notable lista de nominados refleja los diversos artistas y música que el Salón de la Fama del Rock & Roll honra y celebra”, comentó John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, sobre los nominados.

Gallagher no fue el único en desacuerdo con las nominaciones. De acuerdo con Infobae, algunas personas compartieron opiniones similares a las del músico en foros de Rddit, donde señalan que artistas como Cher y Dolly Parton son reconocidas mientras que ignoran a bandas rock que sí merecen esa atención.

El anuncio de los artistas escogidos para ser inmortalizados en el Salón de la Fama del Rock se anunciará en abril.

En ese momento, Mariah Carey expresó su emoción por estar nominada junto a artistas que admira.

En su cuenta de Instagram, la cantante de 54 años de edad compartió su felicidad. “Más que emocionada y entusiasmada de estar entre estos legendarios nominados para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll de este año. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió.

Lenny Kravitz comentó la publicación de Carey con un bonito mensaje de felicitación. “¡Felicidades! Hemos llegado muy lejos. Es un honor compartir otra experiencia contigo”, escribió el cantante.

Recientemente, Carey y Kravitz recibieron el premio Recording Academy Global Impact en los Recording Academy Honors.

