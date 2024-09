El documental “1964”, de The Beatles, se estrenará en Apple TV+

Para celebrar los 60 años del inicio de la Beatlemania, la plataforma de streaming Apple TV+ tiene listo un documental titulado “1964”, acerca del cuarteto británico The Beatles.

El documental se centra en los inicios del grupo conformado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr; sus primeros conciertos en el club The Cavern de Londres y su primer viaje a Estados Unidos, donde The Beatles causaron sensación, llevando al número 1 de las listas de éxitos canciones como “She Loves You”, “I Want To Hold Your Hand” y “Can’t Buy me Love”.

“1964” se estrenará el 28 de noviembre. Aún no se da a conocer el nombre del director del documental, que mostrará entrevistas inéditas de la banda, haciendo de este trabajo algo indispensable para sus fans.

Desde 2021 The Beatles han estado muy presentes en los medios, a pesar de que la banda tiene más de 50 años de haber desaparecido. Primero, el director Peter Jackson restauró e hizo su propia edición del documental “Let It Be”, que se estrenó en Disney+; posteriormente se lanzó “Now And Then”, el último sencillo del grupo, junto con un videoclip promocional.

Además, este año se anunció que Sam Mendes dirigirá un ambicioso proyecto, consistente en cuatro películas biográficas acerca de McCartney, Lennon, Harrison y Starr, con la autorización de la familia de los músicos. Esas cintas se estrenarán a nivel mundial en 2027.

