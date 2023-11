Peter Jackson informa que otra grabación de The Beatles podría mejorarse y ser lanzada

La semana pasada se estrenó la canción “Now And Then”, el más reciente sencillo del grupo inglés The Beatles. Fue un trabajo que desde hace meses el cantante Paul McCartney supervisó, realizando mezclas y mejorando considerablemente el audio del demo original grabado por John Lennon. Peter Jackson fue el encargado del video promocional del tema, y ahora ha comentado que podría ser “concebible” el mejorar otra grabación de la banda.

El director neozelandés -responsable del documental “Get Back”, estrenado en 2021 en la plataforma Disney+– comentó en entrevista con The Sunday Times que existe esa posibilidad, aunque no deja de ser una idea que permanece en él como fan de el cuarteto de Liverpool: “Podemos tomar una actuación de “Get Back”, separar (las voces) de John y George (Harrison), y luego hacer que Paul y Ringo (Starr) agreguen un coro o armonías. Puede que termines con una canción decente, pero no he tenido conversaciones con Paul sobre eso”.

Jackson agregó que el público siempre recibirá bien una nueva grabación del grupo: “Me sentí muy mal de tener una canción de The Beatles sólo para mí. Con el mundo en el estado en que se encuentra, necesitamos que The Beatles vuelvan a aparecer, como si un platillo volador hubiera aterrizado, que ellos se hubieran bajado y nos estuvieran brindando su última canción para animarnos”. En cuanto a “Now And Then”, ha obtenido buenas críticas, y el videoclip dirigido por Peter lleva ya más de 20 millones de vistas en YouTube.

