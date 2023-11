Peter Jackson es el director del videoclip de “Now And Then”, el más reciente sencillo de The Beatles

Yahoo y Consequence han dado a conocer que el neozelandés Peter Jackson, realizador de las exitosas trilogías de películas de “The Lord Of The Rings” y “The Hobbit”, fue el director del videoclip de “Now And Then”, el más reciente sencillo (y última canción) del grupo inglés The Beatles.

En un largo comunicado, Jackson (quien dirigió el documental de 2021 “The Beatles: Let It Be” para la plataforma Disney+) comentó que en un principio no tenía planeado trabajar en el video, pero poco a poco fue interesándose en la propuesta que le hicieron: “Cuando (la compañía) Apple me pidió que hiciera el video musical, me mostré muy renuente: pensé que mis próximos meses serían muchísimo más divertidos si esa difícil tarea fuera problema de otra persona, y así podría ser como cualquier otro fan de The Beatles…Para ser honesto, sólo pensar en la responsabilidad de tener que hacer un video musical digno de la última canción que lanzarán produjo una colección de ansiedades casi demasiado abrumadoras para lidiar con ellas”.

El ganador del premio Oscar continuó con su relato: “Sabía que The Beatles no aceptan un “no” como respuesta si tienen la mente puesta en algo, pero ni siquiera esperaron a que yo les dijera que no. Me sentí atraído cuando rápidamente abordaron mis inquietudes. Paul y Ringo grabaron imágenes de ellos mismos actuando y me las enviaron. Apple desenterró más de 14 horas de películas olvidadas, filmadas durante las sesiones de grabación de 1995. Sean (Ono Lennon) y Olivia (Harrison) encontraron excelentes imágenes de películas caseras nunca vistas y las enviaron. Para colmo, Pete Best (el baterista original de la banda) nos proporcionó amablemente unos preciosos segundos de The Beatles actuando con sus trajes de cuero, la primera película conocida de la banda y nunca antes vista”.

El sencillo “Now And Then” se estrenará a nivel mundial el 2 de noviembre, y un día después estará disponible en YouTube el video dirigido por Peter, quien asegura que habrá momentos en el clip que provocarán una que otra lágrima entre los fans de el cuarteto de Liverpool: “Ver este pietaje cambió completamente la situación: pude ver cómo se podría hacer un video musical. En realidad, lo encontré mucho más fácil si lo consideraba como hacer un cortometraje, así que eso fue lo que hice… Mi falta de confianza con los videos musicales ya no importó”.

Sigue leyendo: