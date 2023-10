Paul McCartney anuncia la fecha de estreno de “Now and Then”, la última canción de The Beatles

Desde hace varios meses los fans de The Beatles están al pendiente del estreno de lo que será la última canción de la banda, y ahora Paul McCartney ha informado -a través de su cuenta de Instagram- que el 2 de noviembre será el lanzamiento del tema, cuyo título es “Now and Then”. Un día antes estará disponible en la cuenta oficial del grupo en YouTube un documental de 12 minutos que muestra cómo fue la grabación del track; el cantante británico compartió el trailer del mismo.

Aunque durante mucho tiempo McCartney no quiso dar a conocer cuál era la canción que se estaba preparando, las sospechas de los seguidores de el cuarteto de Liverpool fueron ciertas: “Now and Then” originalmente sería incluido como sencillo del álbum Anthology 3 de 1996, pero fue rechazado entonces por el guitarrista George Harrison -quien falleció en 2001- debido a la pobre calidad de sonido que tenía el demo (interpretado originalmente por John Lennon, quien también escribió el track). Ahora, después de un largo proceso de mezclas, arreglos y grabaciones -junto con la autorización de Olivia Arias, esposa de Harrison- el último sencillo de la banda está listo, y en éste se escucha a los cuatro integrantes (Lennon, McCartney, Harrison y el baterista Ringo Starr).

Pero “Now and Then” no es la única sorpresa para los seguidores de The Beatles, ya que el 10 de noviembre se lanzarán nuevas versiones de los álbumes de éxitos 1962-1966 (de portada roja) y 1967-1970 (de portada azul), con un diferente orden en las canciones, así como nuevas tomas y remixes. Esas recopilaciones estarán disponibles tanto en streaming como en los formatos de CD y LP. En cuanto a “Now and Then”, el sencillo también será lanzado -en una edición limitada- en vinil de 7 y 12 pulgadas, y el lado B será el clásico “Love Me Do”, con una nueva mezcla en sonido estéreo.

