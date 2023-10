Paul McCartney califica como una “interferencia” la presencia de Yoko Ono en el trabajo de The Beatles

Paul McCartney ha vuelto a hacer declaraciones sobre la época en la que el cuarteto The Beatles vio alterada su forma de trabajar, específicamente debido a que John Lennon llevaba a las sesiones de grabación a su esposa Yoko Ono, lo cual ha calificado como una “interferencia”.

El músico inglés de 81 años dio a conocer lo anterior en el más reciente episodio de su podcast “A life in lyrics”, señalando que en 1968 fue cuando la banda se acercaba poco a poco a una separación: “John y Yoko se habían juntado y eso seguramente tuvo un efecto en la dinámica del grupo. Cosas como que Yoko estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación era algo con lo que tenías que lidiar. La idea era que si John quería que eso sucediera, entonces debería suceder. No hay ninguna razón por la que no”.

McCartney dijo que a pesar de que él y los otros integrantes del grupo (George Harrison y Ringo Starr) no estaban de acuerdo en que Lennon estuviera acompañado de la artista en esos momentos, prefirieron no causar un altercado: “Lo permitimos y no armamos ningún escándalo. Y al mismo tiempo, no creo que a alguno de nosotros le haya gustado. Fue una interferencia en el lugar de trabajo. Teníamos una forma de trabajar. Los cuatro trabajamos con (el productor) George Martin. Y eso fue básicamente todo. Y siempre lo habíamos hecho así. Así que sin ser muy conflictivos, creo que simplemente lo reprimimos y seguimos adelante”. Paul actualmente se alista para la última fase de su gira Got Back, que comenzará el 18 de octubre y en la que visitará Australia, México y Brasil.

Sigue leyendo: