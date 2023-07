Ringo Starr opina acerca de la canción de The Beatles que está próxima a lanzarse

Los fans de The Beatles esperan con ansia el lanzamiento de lo que será la última canción de la banda, luego de que Paul McCartney diera a conocer que estaba trabajando en un demo de John Lennon grabado hace más de cuatro décadas. Ahora, el baterista Ringo Starr dio su opinión al respecto, refiriéndose a ese tema como “un hermoso track“.

En una reciente entrevista con Variety, Starr, de 83 años, fue muy claro en cuanto a que en la grabación no se abusa de los efectos sonoros: “No depende de la inteligencia artificial. No estamos fingiendo nada. Es realmente la voz de John, la voz de Paul, George (Harrison) en la guitarra rítmica y yo en la batería. Las dos cosas nuevas somos Paul y yo. Realmente trabajé en la canción hace unos meses, y funciona. Es una hermosa canción. Por toda esa locura que la rodea, es un track hermoso. Y el último”.

Corren rumores de que la canción en cuestión podría ser “Now and then”, grabada por Lennon en 1979 y que sería el sencillo del álbum recopilatorio de la banda Anthology 3, editado en 1996 (finalmente no se incluyó porque no fue del agrado de Harrison). En cuanto a por qué McCartney decidió hasta ahora producir lo que será el sencillo final de The Beatles, Ringo comentó: “No lo sé. Paul debe de haber tenido un día aburrido. Me dijo: ‘¿Te acuerdas de ese track que hicimos? ¿Quieres trabajar en eso?’ Es conmovedor, porque los cuatro estamos ahí, y nunca volveremos a estar juntos”.

Sigue leyendo: