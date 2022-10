Cómo la Beatlemanía se apoderó de Estados Unidos

A fines de 1963, The Beatles, los guitarristas John Lennon y George Harrison; el bajista Paul McCartney; y el baterista Ringo Starr, ya eran un nombre familiar en el Reino Unido y gran parte de Europa.

Más de 15 millones de espectadores habían sintonizado su actuación en “Val Parnell’s Sunday Night at the London Palladium”, y la banda tocaba regularmente espectáculos con entradas agotadas para legiones de admiradores adolescentes desmayados.

Sus dos primeros sencillos en EE. UU., el alegre “Please Please Me” y el pegadizo “From Me to You”, habían fracasado y Capitol Records, el brazo estadounidense de su sello, EMI, parecía desinteresado en promocionar una banda extranjera.

Los muchachos de Liverpool finalmente tomarían un descanso en octubre de 1963, mientras pasaba por el aeropuerto londinense de Heathrow, el presentador de televisión estadounidense Ed Sullivan notó que cientos de adolescentes emocionados esperaban ver a The Beatles regresar de una gira por Suecia.

Sullivan nunca había oído hablar del cuarteto de pelo desgreñado, pero después de enterarse de sus seguidores fanáticos, sintió que tenían el potencial para ser tan grandes como Elvis Presley. Unas semanas más tarde, Sullivan contrató al grupo para que apareciera en su popular programa de televisión.

Agosto de 1964: el grupo de pop británico The Beatles en el balcón de un hotel durante su gira por Estados Unidos. (William Lovelace/Express/Getty Images)

Armados con un concierto en “The Ed Sullivan Show”, The Beatles finalmente ganaron terreno en los Estados Unidos.

Capitol Records acordó respaldar su próximo disco, y el presentador de CBS News, Walter Cronkite, informó sobre el fenómeno de la Beatlemanía en Inglaterra.

A principios de diciembre, una niña de Maryland de 15 años llamada Marsha Albert vio al grupo en las noticias y escribió a su estación de radio local preguntando: “¿Por qué no podemos tener música como esa aquí en Estados Unidos?” Cuando un DJ localizó una copia de su sencillo aún inédito “I Want to Hold Your Hand”, la canción se convirtió en un gran éxito.

Capitol Records tuvo que luchar para colocar el sencillo en los estantes de las tiendas de discos, y vendió 1 millón de copias en cuestión de días.

Según todos los informes, The Beatles cuando aterrizaron en Nueva York, el grupo se encontró con una bandada de 3000 fanáticos extasiados y gritando.

La banda llegó al Studio 50 de CBS-TV el domingo 9 de febrero y se preparó para su aparición en “Ed Sullivan Show” con una prueba de sonido filmada.

Poco después de las 8:00 p. m., Sullivan finalmente presentaría a John, Paul, George y Ringo en Estados Unidos con las ahora famosas palabras: “Damas y caballeros… ¡Los Beatles!”.

10 de febrero de 1964: dos chicas emocionadas con sudaderas de los Beatles, entre una multitud de fanáticos en Nueva York, dan la bienvenida al grupo cuando llegan al aeropuerto. (Keystone/Getty Images)

Mientras una casa repleta de adolescentes vertiginosos miraba, el grupo se lanzó a interpretar “All My Loving” y “Till There Was You” antes de llevar a la multitud al frenesí con la pegadiza “She Loves You”.

Los Beatles regresaron más tarde esa noche para un segundo set con versiones enérgicas de “I Saw Her Standing There” y su éxito número uno, “I Want to Hold Your Hand”, ambos casi ahogados por los gritos de alegría de las mujeres del público.

Las calificaciones televisivas de la aparición resultaron astronómicas, según la empresa Nielsen, un récord de 73 millones de espectadores sintonizados para ver a The Beatles en “Ed Sullivan”, casi el 40% de la población estadounidense en ese momento.

Algunos periódicos aún trataban de descartar a los creadores de éxitos británicos como una moda pasajera, pero los números no mentían: la beatlemanía había tomado por asalto a los Estados Unidos.

Aprovechando la ola de su actuación estelar en “Ed Sullivan”, los Beatles partieron de Nueva York el 11 de febrero hacia Washington DC, donde tocaron su primer espectáculo estadounidense en el Washington Coliseum.

En Washington, su equipo de gestión tuvo que distraer a los fanáticos con señuelos de los Beatles con pelucas solo para que el grupo tuviera tiempo de llegar al escenario. Cuando más tarde tomaron un tren de regreso a Nueva York, su vagón tuvo que cambiarse a una plataforma separada para evitar los enjambres de niños que esperaban.

Algunos fanáticos llegaron a las manos compitiendo por una mejor posición entre la multitud, y la policía se vio obligada a lidiar con adolescentes que se precipitaban hacia sus barricadas solo para tener la oportunidad de tocar a sus héroes.

Luego de un par de shows en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York, The Beatles se dirigieron al sur para aparecer en otro episodio de “The Ed Sullivan Show” que se está filmando en Miami.

El 16 de febrero, subieron al escenario para su segunda aparición televisiva en vivo, tocando seis canciones ante una multitud entusiasta de 2600 personas. En total, se estima que 70 millones de personas también se reunieron alrededor de los televisores para mirar en casa.

La banda de rock inglesa The Beatles llegan al aeropuerto de Londres desde los EE.UU. (George Stroud/Express/Hulton Archive/Getty Images)

Los Beatles finalmente abandonarían Estados Unidos unos días después y regresarían a Londres con una multitud de unos 10.000 fanáticos que los saludaron como si fueran generales que regresaron de la campaña.

La “invasión británica” de América, como la había llamado Walter Cronkite, había terminado en conquista. Cinco canciones de los Beatles se afianzaron en el Billboard Hot 100, incluidos los dos primeros lugares, y sus actuaciones televisadas rompieron récords de audiencia.

Los Beatles pisaron la pista del Aeropuerto Internacional JFK el 7 de febrero como una rareza en el extranjero, pero se fueron el 22 de febrero como auténticas superestrellas.

