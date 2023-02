Se prepara un documental sobre la carrera de Paul McCartney

Morgan Neville, el director ganador del Oscar en 2014 por la cinta “20 feet from stardom”, dio a conocer que ya trabaja en un documental sobre el cantante británico Paul McCartney, que llevará por título “Man on the run” y que presentará entrevistas y material de archivo nunca antes expuesto.

El filme se centrará en la vida de McCartney desde la separación del grupo The Beatles, su exitosa carrera como solista, sus álbumes con la banda Wings y su relación con su esposa Linda McCartney, quien falleció en 1998. Las compañías Polygram y MPL producen el proyecto y se espera que éste se estrene en cines tiempo antes de estar disponible en alguna plataforma de streaming.

Morgan Neville se ha declarado un gran fan de McCartney, y eso fue lo que llevó a aceptar la propuesta de dirigir “Man on the run”: “Era demasiado joven para comprar discos de los Beatles cuando salieron, pero podía comprar discos de Wings y me encantaban. Para mí, la historia de lo que le sucedió a Paul a raíz de The Beatles cuando tuvo que redescubrirse a sí mismo es la historia que nunca se ha contado. Cuando me llamaron de Universal me tomó unos tres segundos decir que tenía que hacer esto. Es el tipo de cosas para las que creo que he estado entrenando desde que tenía 10 años”.

