Paul McCartney anuncia la nueva serie de conciertos dentro de su gira “Got back”

El año pasado la gira Got back de Paul McCartney resultó todo un éxito, con fechas en Estados Unidos e Inglaterra. Ahora el cantante hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar un video en el que informa a sus fans de las nuevas fechas, adelantando que visitará más países con su show.

En el clip, el ex Beatle aparece emocionado y dice: “Hola. Hey, escuchen, tengo algunas buenas noticias para ustedes. Regresaremos al camino, saliendo con la banda y tocando en algunos lugares en los que no habíamos estado antes. Así que estamos muy emocionados. ¡Regresamos!”

Los seis primeros conciertos de esta nueva etapa de la gira Got back serán en Australia; en las próximas semanas podrían anunciarse otros países que cubrirá. A sus 81 años Paul McCartney no tiene intención de abandonar sus proyectos musicales, y en el otoño estrenará la que él mismo ha llamado “la última canción de The Beatles“, lograda al mejorar un demo de John Lennon con arreglos adicionales.

