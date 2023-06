Paul McCartney cumplió 81 años y Yoko Ono lo felicitó

Paul McCartney celebró el pasado domingo por dos motivos: el primero por el día del padre y el segundo porque cumplió 81 años.

El mundialmente famoso McCartney utilizó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje.

“Feliz día del padre a todos los papás del mundo (¡incluyéndome a mí!) Gracias por los deseos de cumpleaños. Aquí está la esperanza de que todos los demás puedan unirse a las celebraciones”, compartió el exBeatle.

Una de las personas que lo felicitó por su cumpleaños fue Yoko Ono, la viuda de John Lennon, y a quien se le culpó por la ruptura de los Beatles. Aunque, Paul McCartney aseguró a la revista Rolling Stone que ya no tenía ningún sentimiento negativo en contra de ella.

“Ella ciertamente no rompió el grupo, el grupo se estaba desintegrando, afirmó. Yo no creo que se le pueda culpar de nada. Cuando Yoko llegó, parte de su atractivo era su lado vanguardista, su visión de las cosas, así que ella le mostró otra manera de ser, que era muy atractiva para él. Así que era el momento de John se fuera, que definitivamente iba a salir del grupo con o sin Ono”, dijo alguna vez al canal de televisión Al Jazeera Inglés.

Paul McCartney informa que lanzará una canción inédita de The Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial

Los fans de The Beatles han recibido una gran sorpresa de parte de Paul McCartney, pues informó que próximamente lanzará una canción inédita de la banda, que logró haciendo uso de la inteligencia artificial aplicada en un demo de John Lennon.

En una reciente entrevista con BBC Radio 4 el cantante de 80 años habló sobre la canción, sin mencionar el título de la misma o la fecha exacta en la que será estrenada: “Cuando llegamos a hacer lo que será la última grabación de The Beatles, fue un demo que John (Lennon) tenía y en el que trabajamos, acabamos de terminarla y será lanzada este año. Pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta inteligencia artificial, de modo que pudimos mezclar el disco de la forma en la que lo harías normalmente”.

Fans y estudiosos de la discografía del grupo han dado a conocer que el tema en cuestión podría ser “Now and then”, una canción que Lennon escribió años antes de morir. Posteriormente su viuda, Yoko Ono, le entregó la cinta a McCartney cuando éste se encontraba trabajando en el tercer volumen de la colección Anthology. La canción sería el sencillo promocional de ese álbum en 1996, pero no se grabó debido a que no le agradó al guitarrista George Harrison, quien falleció en 2001.

