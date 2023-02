El nuevo álbum de The Rolling Stones podría contar con colaboraciones de Ringo Starr y Paul McCartney

Lo que muchos fans del rock desearían desde hace décadas podría hacerse realidad muy pronto, ya que diversos medios han dado a conocer que Ringo Starr y Paul McCartney -ex integrantes de The Beatles– habrían colaborado en la nueva producción de la banda The Rolling Stones.

Variety informó que durante las sesiones para el álbum -aún sin titulo- llevadas a cabo en Los Ángeles se habrían grabado pistas del bajo y la batería de Paul y Ringo, respectivamente, aunque no se sabe si serían para una o varias canciones del disco, que está en la fase de mezcla y es producido por Andrew Watt, responsable de éxitos de artistas como Justin Bieber, Dua Lipa y Elton John.

Los miembros de The Rolling Stones y The Beatles siempre han mantendido lo que ellos mismos llaman “una rivalidad amigable”. El tema “I wanna be your man”, editado en 1963 y que fue el segundo sencillo en la extensa carrera de la banda liderada por Mick Jagger fue escrito por John Lennon y Paul McCartney. En cuanto al esperado nuevo álbum también incluirá canciones grabadas hace unos años con el baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021.

