Cara Delevingne, Adele, Paul McCartney y otros famosos que asistieron al Super Bowl LVLL

Celebridades como Jay Z, Billie Eilish, Adele y Cara Delevingne, entre una larga lista, se dieron cita en el estadio State Farm para disfrutar el triunfo de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVII, así como del espectáculo de medio tiempo que este año estuvo encabezado por Rihanna.

Todo estaba listo para conocer el nombre del indiscutible ganador del Super Bowl en su edición número 57 que se disputa entre los entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, por lo que un gran número de famosos acudieron para demostrar que son verdaderos aficionados al fútbol americano.

Paul McCartney fue uno de los primeros en aparecer en las pantallas del State Farm Stadium de Phoenix, en Arizona, en donde se le vio completamente emocionado.

El famoso actor de Hollywood Bradley Cooper tambipen fue visto en el Super Bowl 57, pero en esta ocasión lo que llamó la atención fue su aspecto, por lo que también recibió algunas críticas dentro de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

Adele también fue captada por las cámaras mientras se encontraba como espectadora en uno de los palcos del estadio de la Universidad de Phoenix. Adele at the #SuperBowl pic.twitter.com/dhOdtIw0cN— Adele Charts (@AdeIeChart) February 12, 2023

El rapero Jay Z asistió al evento deportivo del año junto a Ivy Carter. View this post on Instagram A post shared by RAW information group (@rawinformationgroup)

Billi Eilish fue otra de las celebridades que hizo acto de presencia para ver el show de medio tiempo que en esta edición estuvo a cargo de Rihanna. 🚨 Billie Eilish no #SuperBowl pic.twitter.com/wjOdY0ZT31— Tracklist (@tracklist) February 12, 2023

Pero sin duda quien terminó robando cámara fue Cara Delevingne, quien se mostró ansiosa por apoyar a la artista originaria de Barbados, pues con el hashtag #TeamRihanna apareció luciendo una playera en la que se leía la frase: “Concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol, ​​raro pero como sea…“, para después mostrar el reverso en la que se apreciaba el rostro de la cantante, quien salió completamente orgullosa luciendo su segundo embarazo. View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne)

También te puede interesar:

–Rihanna regresa a los escenarios con espectacular show de medio tiempo en el Super Bowl 2023

–Shakira le desea “las mejores vibras” a Rihanna y desata rumores de presentación en el Super Bowl LVII

–Con minifalda, botas y luciendo su ombligo Karol G se muestra lista para el show de Rihanna en el Super Bowl

–Jennifer Lopez tendrá una participación especial en el Super Bowl junto a Ben Affleck