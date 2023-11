The Beatles regresan a las listas de éxitos, ahora con su sencillo “Now And Then”

El grupo The Beatles se separó en 1970, pero no ha dejado de vender discos y de tener millones de fans alrededor del mundo. Ahora han regresado con la canción “Now And Then”, que fue restaurada por Paul McCartney y lanzada como sencillo, obteniendo un gran éxito.

El tema ocupa actualmente el primer lugar de los charts británicos, por encima de canciones de Taylor Swift y Tate McRae. En Estados Unidos “Now And Then” debutó en el puesto número 7 de la lista Billboard Hot 100, sólo superada por el sencillo “Standing next to you”, del cantante surcoreano Jung Kook. Un gran apoyo para el cuarteto de Liverpool en las nuevas generaciones ha sido el videoclip promocional, dirigido por Peter Jackson y que en YouTube lleva más de 28 millones de vistas.

Pero “Now And Then” no era la única sorpresa que McCartney tenía preparada para los fans de la banda. El 10 de noviembre salieron a la venta nuevas ediciones de los álbumes recopilatorios 1962-1966 y 1967-1970, los cuales podrían debutar en lo alto de los charts británicos el próximo viernes. Lo que nadie sabe es cuál de los dos discos ocupará el número 2, con lo que The Beatles prácticamente se encuentran compitiendo contra ellos mismos en las listas de éxitos.

