Sam Mendes dirigirá cuatro películas biográficas de los integrantes del grupo The Beatles

A tan sólo tres meses de que fuera lanzada la última canción del grupo The Beatles, titulada “Now And Then”, ha surgido un nuevo proyecto. Se trata de cuatro películas biográficas acerca de los integrantes de la banda, que serán dirigidas por Sam Mendes, conocido por cintas como “American Beauty”, “Spectre” y “1917”.

La cuenta de Instagram de el cuarteto de Liverpool publicó una fotografía que muestra a John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, junto con la noticia: “Cada una de las películas mostrará la perspectiva del integrante en cuestión, y todas se estrenarán a nivel mundial en 2027”.

La compañía Sony Pictures producirá las películas, que cuentan con el apoyo de Starr y McCartney, así como de las familias de Lennon y Harrison. Mendes escribió un mensaje acerca de este proyecto: “Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos, y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”.

En un comunicado Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group, celebró que se haya elegido a Sam para dirigir las películas que mostrarán con detalle las vidas de los cuatro músicos: “Los acontecimientos cinematográficos de hoy deben ser culturalmente sísmicos. La atrevida idea a gran escala de Sam es eso y algo más. El combinar su equipo de cineastas de primera línea con la música y las historias de cuatro jóvenes que cambiaron el mundo sacudirá al público de todo el mundo. Estamos profundamente agradecidos con todas las partes y esperamos romper algunas reglas con la visión artística única de Sam”.

Los recientes proyectos acerca de The Beatles han resultado muy exitosos. En 2021 se estrenó en la plataforma Disney+ “The Beatles: Get Back”, una serie documental dirigida por Peter Jackson que muestra a la banda durante las sesiones de grabación del álbum Let It Be. Dos años después McCartney supervisó la producción de “Now And Then”, la última canción en la que participaron los cuatro integrantes del grupo, con ayuda de mezclas que unieron sus voces por separado. El tema fue bien recibido por los fans, llegando al número 1 en el Reino Unido y al 7 en Estados Unidos.

