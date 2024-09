Fallece a los 88 años el cantante y actor Kris Kristofferson

El cantante y actor estadounidense Kris Kristofferson falleció el 28 de septiembre, a los 88 años, en su casa de Maui, Hawai. Aún no se dan a conocer las causas de su muerte.

La familia de Kristofferson publicó en la cuenta de éste en Instagram el mensaje: “Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció en paz el sábado 28 de septiembre en su casa. Todos estamos muy bendecidos por nuestro tiempo con él. Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sabrán que nos está sonriendo a todos”.

Con más de 50 años de carrera artística, Kris es considerado una leyenda tanto en el cine como en el mundo de la música country. Nació el 2 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, y mientras estudiaba la universidad en Inglaterra grabó sus primeras canciones. A su regreso a Estados Unidos ingresó al ejército, para después dedicarse de lleno a la música.

Como compositor, Kristofferson logró el éxito como canciones como “Help Me Make It Through The Night” y “Me And Bobby McGee”, esta última interpretada por Janis Joplin. En la década de los 70 también comenzó su carrera como actor, en películas como “Convoy”, “Pat Garrett & Billy The Kid” y “A Star Is Born”. En ese filme compartió créditos con Barbra Streisand, quien se convertiría en una de sus grandes amigas.

Otras de las cintas memorables de Kris son “Heaven’s Gate”, “Lone Star” (con Matthew McConaughey) y “Blade” (con Wesley Snipes). El actor abarcó géneros como drama, acción y musicales, dando a conocer su trabajo a varias generaciones; nunca dejó de trabajar, pero desde hace años sufría pérdida de la memoria. El cantante Bob Dylan, quien actuó con Kristofferson en “Pat Garrett & Billy The Kid”, dijo: “Todo estuvo bien hasta que Kristofferson llegó a la ciudad. Oh, no han visto a nadie como él. Llegó como un gato montés. Puedes mirar el Nashville del country como pre-Kris y post-Kris, porque él cambió todo”.

Barbra Streisand escribió en Instagram un mensaje en memoria de su amigo: “La primera vez que vi a Kris actuar en el club Troubadour de Los Ángeles supe que era algo especial…Fue un placer verlo recibir el reconocimiento y el amor que tanto merecía”. Chayanne, quien actuó con Kris en 1998, también le rendió tributo en Facebook: “Fue un honor haber trabajado con un grande del cine, quien fuera mi padre en (la película) “Dance With Me”. Vuela alto Kris Kristofferson!”

