El documental de 50 Cent sobre Sean “Diddy” Combs se estrenará en Netflix

La plataforma de streaming Netflix producirá la serie documental ideada por el rapero 50 Cent acerca de las múltiples demandas por agresión sexual en contra de Sean “Diddy” Combs. El proyecto será dirigido por Alexandria Stapleton.

Esta serie es la misma que 50 Cent (cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson III) mencionó en marzo de este año, y que llevaría por título “Diddy Do It?”, sobre las acusaciones en contra de Combs desde 2018. Él informó entonces que donará todas las ganancias del documental a víctimas de agresión sexual.

50 Cent (quien funge como productor ejecutivo) y la directora comentaron a Variety lo siguiente: “Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no sólo los titulares o clips vistos hasta ahora. Seguimos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen, y de presentar perspectivas auténticas y matizadas. Si bien las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura”.

Muchas mujeres han demandado a Diddy por agresión sexual, incluyendo la modelo Crystal McKinney, la cantante Dawn Richard y Thalia Graves, una ex empleada de la disquera Bad Boy Records. En mayo de este año la cadena CNN transmitió un video que muestra a Combs golpeando a su entonces pareja Cassie Ventura en los pasillos de un hotel; el clip causó indignación y miles de comentarios en las redes sociales dirigidos al rapero, quien se disculpó a través de su cuenta de Instagram.

Aparte del proyecto de Netflix (que no cuenta aún con fecha de estreno), el canal de televisión ID también prepara una serie documental sobre las acusaciones en contra de Combs por tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para dedicarse a la prostitución. El polémico rapero fue arrestado hace algunos días y se ha declarado no culpable de esos cargos.

