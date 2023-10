50 Cent vuelve a burlarse del cuerpo de Madonna en las redes sociales

El rapper 50 Cent ha vuelto a causar polémica, ya que recurrió a su cuenta de Instagram para burlarse del cuerpo de Madonna, publicando una fotografía de la cantante durante uno de sus recientes conciertos y el dibujo de una hormiga. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “👀¿Quién ****** hizo esto? Ella es rica, ¿cómo demonios no se lo arregló? 🤨 Quiero los nombres de los ******* doctores ahora mismo. Digo, ¡no puede ser! LOL”

Tras darse a conocer sus comentarios en diversos medios, 50 Cent (cuyo verdadero nombre es Curtis James Jackson III) compartió el titular del sitio TMZ (“50 Cent se burla de la apariencia de Madonna. Compara su trasero con un insecto”) y escribió: 👀 “Ok, ahora TMZ va a actuar como si no la vieran en el escenario, luciendo como si se acabara de ***** en ella misma. 🤨 Me rasco la cabeza cuando veo una mala cirugía de levantamiento de glúteos. ¿Dónde están los amigos de las personas cuando los necesitan? Ella es rica, ella puede arreglarlos, ¡ARRÉGLALOS! 😆” Hasta el momento, Madonna no ha emitido una respuesta ante esos mensajes.

En un principio Madonna y 50 Cent se llevaban bien, pero en noviembre de 2021 el rapper comenzó a criticar el físico de la cantante por unas fotos que ésta publicó en Instagram. Posteriormente la reina del pop lo calificó como una persona “misógina y sexista”; él pidió perdón, pero la artista dijo que sus disculpas eran “falsas y no válidas”. A partir de ahí Jackson prosiguió con sus burlas cada año.

Sigue leyendo: