El rapper 50 Cent critica de nuevo a Madonna, llamándola “abuela”

Madonna ha generado todo tipo de comentarios por sus recientes publicaciones en redes sociales, en las que muestra un look extravagante y hace improvisados bailes en su casa. Ahora el rapper 50 Cent -quien alguna vez fue su amigo- ha vuelto a criticar a la cantante, luego de que ésta compartiera un video en el que durante unos segundos hace playback del tema “Vent” de Keem.

“Madonna usando música rap como influencia en TikTok es patética y realmente perturba mi espíritu” escribió 50 Cent (cuyo verdadero nombre es Curtis Jackson III) junto a una captura de pantalla del clip, y fue más allá en el mensaje con el que acompañó su post en Instagram: “👀Les dije que la abuela estaba en la m*****! como una virgen a los 64 años. LOL”, refiriéndose al éxito “Like a virgin”, que la reina del pop grabó en 1984.

El año pasado 50 Cent criticó a Madonna por unas fotos en las que posaba en lencería; ella respondió a sus comentarios acusándolo de querer llamar la atención humillando a otras personas en las redes sociales. Poco después él le ofreció disculpas, pero la cantante -quien hasta el momento no se ha pronunciado a los recientes ataques de Jackson- las calificó como “falsas”. View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

También te puede interesar:

-A sus 64 años Madonna sube la temperatura al mostrarse en topless

-50 Cent responde a los memes por su notable aumento de peso