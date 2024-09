Dave Bautista luce irreconocible con su sorprendente cambio físico

Muchos famosos han acudido al Festival de Cine de Toronto para promocionar películas, pero Dave Bautista causó sensación al mostrar un drástico cambio en su físico, además de un nuevo look.

El actor y ex luchador, famoso por cintas como “Guardians Of The Galaxy”, “Dune: Part One” y “Blade Runner 2049” luce muy delgado, y para la ocasión optó por un traje negro a la medida. Todo lo complementó con gafas oscuras y un collar de perlas.

Dave Bautista a su llegada a la premiere de la película “The Last Showgirl”, en el Festival de Cine de Toronto, Canadá. (Foto: Grosby Group)

Dave actúa en la película “The Last Showgirl” (que compite en el festival), dirigida por Gia Coppola y en la que comparte créditos con Jamie Lee Curtis y Pamela Anderson. Pero no deja a un lado sus trabajos en el género de acción, y también promociona “The Killers Game”, filme que se estrenará en Estados Unidos el 13 de septiembre.

Antes de ser actor Bautista saltó a la fama como luchador, con el nombre de Batista, y recientemente él dio una entrevista a Chris Van Vliet, en la que recordó esa época y habló sobre un posible regreso al ring: “No es que no la extrañe. Extraño al público, la energía del público. Sueño en salir (al ring) y escuchar la música de mi entrada. Pero sé que si hago eso empañaría el final de mi libro de cuentos, y simplemente no estoy dispuesto a hacerlo. He llegado a los términos en que sé que mi tiempo (como luchador) ha pasado”.

