Armie Hammer informa que se vio obligado a vender su camioneta

Armie Hammer sorprendió a sus fans publicando en Instagram un video en el que informa que vendió su camioneta, debido a que ya no puede costear la gasolina que ese transporte utiliza.

El actor (que hoy cumple 38 años y que vivió durante mucho tiempo en las Islas Caimán) se ha mudado a Los Ángeles, tras la polémica por las acusaciones de “canibalismo” que hicieron en su contra varias mujeres. “Desde que regresé a Los Ángeles, le he puesto (a la camioneta) gasolina con valor de $400 o $500 dólares” -dijo-. “Y ya no puedo pagar la gasolina…Empezaré mi cumpleaños con un coche nuevo, un apartamento nuevo, una vida nueva”.

Hammer comentó que la camioneta tiene un valor sentimental para él, pues hizo muchos viajes por carretera en compañía de sus hijos, además de fines de semana de campamento. Sus declaraciones también han causado desconcierto, ya que proviene de una familia acomodada (él es bisnieto del magnate petrolero de los años 50 Armand Hammer).

Armie, quien aparece en el video afuera de una tienda de autos usados, también dijo que compró un auto más pequeño, que es híbrido. “Probablemente le pondré unos $10 dólares de gasolina al mes. Sigo diciéndome que estacionar será más fácil y que la gasolina será más barata”. Él no comentó nada acerca de su carrera como actor (desde hace tres años no le han ofrecido proyectos).

Sobre las acusaciones en contra de Armie Hammer, nunca se presentaron cargos, pues no había suficiente evidencia. El protagonista de películas como “The Social Network” y “The Lone Ranger” fue entrevistado hace dos meses por Tyler Ramsey, y dijo que ahora se siente más tranquilo: “Sea lo que sea que haya dicho la gente, lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle…en el lugar en el que me encontraba antes de que me sucedieran todas esas cosas no me sentía bien”.

