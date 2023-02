Armie Hammer revela que fue víctima de abuso sexual en su adolescencia

Foto: Cindy Ord for SCAD / Getty Images

Hace dos años el actor Armie Hammer se vio envuelto en la polémica debido a las acusaciones que hicieron contra él varias mujeres, argumentando que él había abusado sexual y emocionalmente de ellas, lo que lo llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación y a perder muchas oportunidades de trabajo en cine.

Ahora Hammer -de 36 años- ha dado su propia versión de los hechos en una entrevista con Air Mail, revelando que a los 13 años fue abusado sexualmente por un pastor protestante y que eso tuvo efecto en su comportamiento, aunque niega haber cometido delitos: “Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control. No tenía poder en esa situación. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora donde no tenía control. Mis intereses entonces fueron: Quiero tener el control de la situación”.

En uno de sus viajes a las Islas Caimán y luego del estreno del documental “House of Hammer” -en el que sus supuestas víctimas ahondaban sobre sus preferencias- Armie contempló el suicidio: “Salí al mar y nadé lo más lejos que pude con la esperanza de ahogarme o de ser golpeado por un bote, o devorado por un tiburón. Entonces me di cuenta de que mis hijos todavía estaban en tierra y que no podía hacerles eso”.

En su rehabilitación Armie Hammer recibió apoyo del actor Robert Downey Jr. y ahora se considera recuperado: “Hay ejemplos en todas partes, Robert es uno de ellos, de personas que pasaron por esas cosas y encontraron la redención a través de un nuevo camino. Y eso, creo, es lo que falta en este negocio de la cultura de la cancelación. En el momento en que alguien hace algo malo, lo desechan. No hay posibilidad de rehabilitación”. Aunque no ha dado a conocer si tiene algún nuevo proyecto profesional, de momento se enfoca en dejar toda la polémica atrás: “Estoy aquí para reconocer mis errores, asumir la responsabilidad por el hecho de que fui un imbécil, que fui egoísta, que usé a las personas para hacerme sentir mejor y, cuando terminé, seguí adelante. Ahora soy una persona más sana, más feliz y más equilibrada…Estoy realmente agradecido por mi vida y mi recuperación”.

