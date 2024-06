Armie Hammer habla sobre las acusaciones de “canibalismo” que perjudicaron su carrera

Hace tres años el actor Armie Hammer fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada y hasta de tener “deseos caníbales”, lo cual provocó que fuera excluido de proyectos en cine y televisión, como la serie “The Offer” y la película “Shotgun Wedding” (en la que habría trabajado con Jennifer Lopez). Ahora él expresó su opinión sobre esa etapa de su vida, y dio a conocer su nuevo proyecto.

Entrevistado por Tyler Ramsey para el podcast “Painful Lessons“, Hammer, de 37 años, habló al respecto: “Sea lo que sea que haya dicho la gente, lo que sea que haya sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que estoy agradecido por cada detalle. De hecho, ahora estoy en un lugar en el que estoy muy agradecido por ello, porque en el lugar en el que me encontraba antes de que me sucedieran todas esas cosas no me sentía bien”.

Armie, conocido por películas como “The Social Network” y “The Lone Ranger”, reconoció que su actitud durante los años en los que tuvo éxito como actor no era la mejor: “Nunca me sentí satisfecho. Nunca tuve lo suficiente. Nunca estuve en un lugar donde fuera feliz conmigo mismo y donde tuviera autoestima. Nunca supe cómo darme amor. Pero tenía este trabajo en el que pude obtener validación de tanta gente, que nunca tuve que aprender cómo darme (la validación) a mí mismo”.

La polémica en torno a Armie Hammer fue expuesta en una serie documental titulada “House Of Hammer”, estrenada en la plataforma Discovery+ en 2022. Un año después de las investigaciones se dio a conocer que no se presentaron cargos en su contra, ya que no había suficiente evidencia y las relaciones que el actor tuvo con las chicas que lo acusaban fueron consensuadas.

Tanto en 2021 como ahora el artista se mostró sorprendido de las acusaciones en las que se mencionaba el “canibalismo”, tras las cuales se deprimió: “La gente me llamaba caníbal. ¡Como si me comiera gente! ¡¿Qué?! ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente!” Finalmente, Armie Hammer comentó que está planeando escribir un guión, si es que no le llegan nuevas propuestas para trabajar en alguna película.

