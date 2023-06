Armie Hammer publica un mensaje tras darse a conocer que no enfrentará cargos por agresión sexual

En 2021 una mujer que se hacía llamar Effie denunció al actor Armie Hammer por una supuesta violación; él negó las acusaciones y recurrió a su abogado. Ahora, la oficina del fiscal de Los Ángeles dio a conocer que no levantará cargos contra Hammer por agresión sexual, pues no hubo suficiente evidencia para comprobar un encuentro forzado y no consensual.

Tiffiny Blacknell, vocera del fiscal, informó a EW que se llegó a esta conclusión tras una larga investigación: “Como fiscales, tenemos la responsabilidad ética de acusar sólo los casos que podamos probar más allá de una duda razonable. Sabemos que es difícil para las mujeres denunciar una agresión sexual. Incluso cuando no podamos avanzar con un enjuiciamiento, nuestros representantes de servicios para víctimas estarán disponibles para aquellos que busquen nuestros servicios de apoyo”.

Armie, de 36 años, recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje en el que se mostró satisfecho con los resultados de la investigación: “Estoy muy agradecido con el Fiscal de Distrito por llevar a cabo una extensa investigación y llegar a la conclusión que yo defendí todo este tiempo, que ningún crimen se había cometido. Ansío comenzar lo que será un proceso largo y difícil para recomponer mi vida, ahora que mi nombre está limpio”.

Adicionalmente, en los últimos dos años el actor perdió varias oportunidades de trabajo en cine debido a las acusaciones en su contra por parte de dos mujeres que compartieron mensajes de texto en los que supuestamente Hammer expresaba fetichismo sexual con prácticas caníbales, algo que él siempre negó, pero que dio pie a una serie de programas de Netflix titulada “House of Hammer”. En recientes entrevistas el protagonista de cintas como “The lone ranger” y “Call me by your name” comentó que durante ese tiempo quiso alejarse de todo y hasta pensó en suicidarse.

