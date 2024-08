Se estrena el trailer del documental “Super/Man”

El 21 y 25 de septiembre se proyectará en cines de Estados Unidos “Super/Man”, un documental que muestra la vida del actor Christopher Reeve, quien obtuvo fama mundial en 1978 al interpretar a El Hombre De Acero, pero cuya vida cambió drásticamente en 1995, tras sufrir una caída durante una competencia ecuestre.

El hijo de Christopher Reeve aparecerá en la película “Superman”

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” fue dirigido por Ian Bonhote y Peter Ettedgui. Acaba de estrenarse el trailer, que muestra las audiciones de Reeve para obtener el papel de Superman (que interpretó en cuatro películas), la relación con sus hijos, su amistad con el actor Robin Williams y las consecuencias del accidente que lo dejó cuadripléjico.

James Gunn confirma fecha de estreno de Superman: Legacy

Christopher también actuó en cintas como “The Remains Of The Day”, “Street Smart” y “Deathtrap”. Pasó los últimos años de su vida tratando de encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal, y junto con su segunda esposa Dana Reeve creó una fundación para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis.

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” obtuvo buenas críticas en el Festival de Cine de Sundance; las compañías Warner Bros. y DC Studios se interesaron por distribuir la película. Uno de los hijos del actor, Matthew Reeve, comentó sobre la gran cantidad de material visual que se revisó en la producción del documental: “No sólo tenemos sus películas para ver, sino también una colección de videos caseros para revisar, y entrevistas suyas en YouTube. Ver cosas que no había visto antes no sólo cambió mi percepción de él, sino que la mejoró”.

En el trailer, Christopher Reeve comenta que para él, un héroe “es un individuo ordinario que encuentra la fortaleza para perseverar y aguantar, a pesar de obstáculos abrumadores”. James Gunn, director de la nueva película sobre Superman, que se estrenará el año próximo, publicó en su cuenta de Instagram el póster oficial del documental, y escribió: “Adoro esta película”.

Sigue leyendo: