Termina el rodaje de la película “Superman”

La película “Superman”, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, es una de las más esperadas para 2025. Ya terminó el rodaje, y ahora comenzará un largo proceso de post producción y efectos especiales.

El hijo de Christopher Reeve aparecerá en la película “Superman”

Gunn recurrió a sus redes sociales para compartir una fotografía (tomada al inicio de la filmación) que lo muestra con el elenco principal, y escribió un largo mensaje dirigido a los fans de El Hombre de Acero: “¡Y se imprime! Dios bendiga a nuestro elenco y equipo, cuyo compromiso, creatividad y arduo trabajo han dado vida a este proyecto. Me propuse hacer una película sobre un buen hombre en un mundo que no siempre lo es tanto. Y la bondad, la amabilidad y el amor que he encontrado a diario en el set me han inspirado y me han impulsado hacia adelante cuando me sentía demasiado agotado para seguir adelante por mi cuenta”.

James Gunn informa sobre el cambio en el título de la nueva película de Superman

El realizador también se mostró agradecido con todos los involucrados en el ambicioso proyecto: “Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Ha sido un honor. El destino ha sido Superman, pero el viaje ha sido el trabajo duro, las risas, las emociones, las ideas y la magia que hemos compartido juntos en el set, y por eso estaré eternamente agradecido”. ❤️

La cinta “Superman” será la primera dentro de la nueva etapa del Universo DC, con James Gunn y Peter Safran como directores de los estudios. Aparte de Corenswet, el elenco está conformado por Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Isabela Merced como Hawkgirl. También habrá una aparición especial de Will Reeve, hijo de Christopher Reeve, quien interpretó a El Hombre de Acero en cuatro películas.

En mayo, David compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que obtuvo más de un millón de likes y que lo muestra vestido como Superman. En su mensaje incluyó la fecha de estreno del filme en Estados Unidos: “Prepárense. 7/11/25”.

