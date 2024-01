El documental sobre Christopher Reeve “Super/Man” podría ser distribuido por la compañía Warner Bros.

El documental “Super/Man: The Christopher Reeve Story”, sobre la vida del actor Christopher Reeve, fue presentado en el Festival de Cine de Sundance, y al poco tiempo varias compañías estuvieron interesadas en su distribución, siendo Warner Bros. Discovery la que está en tratos con los productores. El acuerdo es a nivel mundial y podría alcanzar hasta los $15 millones de dólares.

Dirigida por Ian Bonhote y Peter Ettedgui, la película muestra cómo Reeve obtuvo fama gracias a su interpretación de Superman en cuatro cintas y su versatilidad como actor en filmes como “Street Smart”, “Deathtrap” y “Village Of The Damned”. Pero el tema principal es cómo afrontó las consecuencias del accidente que tuvo en 1995 al montar a caballo, lo cual afectó dos de sus vértebras, dejándolo cuadrapléjico.

Entrevistado por Variety, Bonhote comentó que el documental busca tratar a fondo lo que es la discapacidad: “Christopher dijo que la única minoría de la que cualquiera de nosotros puede formar parte en un instante es la discapacidad. No estamos intentando reescribir “Superman”, sino contar una historia sobre cómo abordar un tema al que la sociedad le ha dado la espalda”.

De lograrse el acuerdo, “Super/Man” sería distribuido por Warner Bros., la misma compañía que produjo las películas en las que Reeve se mostró como “el hombre de acero”. Tras el accidente, el artista (quien falleció en 2004) escribió dos libros, Still Me (de 1998) y Nothing Is Impossible (de 2002); también debutó como director con la película de HBO “In The Gloaming” y fungió como narrador en “Without Pity: A Film About Abilities”, que nominó al premio Emmy.

“Super/Man” contó con la supervisión de los dos hijos de Christopher Reeve, Alexandra, Matthew y Will; este último, entrevistado por ese mismo sitio, dijo que la película favorita de su padre era una en la que compartió créditos con Anthony Hopkins y Emma Thompson: “En nuestra ciudad natal en Bedford, Nueva York…el cine local pasó por un cambio de marca hace unos años. La persona a cargo de ese turno se acercó a mí y me dijo que les encantaría que asistiera a la proyección de una película que fuera de la elección de mi padre. Respondí: ‘Claro, pero no “Superman”. Hagámoslo con “The Remains Of The Day”. Él estaba muy orgulloso de su papel en esa película. No es un papel grandioso, pero es importante en la película. Pudo mostrar un lado completamente diferente de sí mismo. Sabía lo orgulloso que estaba de eso. No es que no estuviera orgulloso de “Superman”… pero si estuviera aquí no elegiría a “Superman”, elegiría “The Remains Of The Day”.

Sigue leyendo: