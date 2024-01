Festival de Sundance 2024: “Will & Harper”, “Rob Peace” y “Hitman” arrasan en el quinto día

El Festival de Cine Sundance sigue viendo desfilar a grandes estrellas; y el quinto día de la edición número 40 contó con la presencia de Camila Cabello, Will Ferrell, Glen Powell, Chiwetel Ejiofor, Jay Will, Richard Linklater, Jessica Seinfeld, Mark y Jay Duplass, por mencionar algunos.

Esta jornada se vio engalanada con los estrenos de varias cintas que mantienen el estandarte muy en alto para esta edición del festival que celebra lo mejor del séptimo arte. Títulos como “Will & Harper” del director Josh Greenbaum, “Rob Peace” de Chiwetel Ejiofor y “Hit man”, que corrió bajo la dirección de Richard Linklater, se robaron la noche.

Por su parte, Will Ferrell, quien protagoniza la cinta “Will & Harper”, compartió su experiencia al compartir pantalla con Harper Steele y Will Forte.

Elenco de “Will & Harper” en el Festival de Cine Sundance. Crédito: Cortesía

“Hablábamos el lenguaje de la comedia y teníamos mucha confianza. Si iba a ser parte de esto, le debía a Harper ser tan transparente y emocionalmente vulnerable como fuera posible”, dijo durante el panel con el elenco. “Después de dos días, la cámara desapareció y me sentí seguro para hablar de lo que quería hablar”.

Alguien que vivió una experiencia igual de gratificante fue Camila Cabello, quien a pesar de contar con poca experiencia en el mundo de la actuación, aseguró haber encontrado un espacio para poder experimentar y representar la humanidad que existe en las personas.

Camila Cabello en el Festival de Cine Sundance. Crédito: Cortesía

“Soy una gran fan de Chiwetel. Al no haber tenido mucha experiencia en la actuación, me cautivan las historias que muestran la humanidad de la vida de alguien. Me encantan las historias y las películas que tienen tantos matices y complejidad. Me encanta la empatía en el libro y la película, quería ser parte de ella”, reveló ante los medios de comunicación.

Otro de los actores que se mantiene cosechando éxitos, es Glen Powell, quien recientemente estrenó la cinta junto a Sydney Sweeney. En el quinto día de programación de Sundance acudió para la presentación de “Hit man”.

El famoso no pudo evitar recordar con emoción la primera vez que fue dirigido por Richard Linklater y como su relación laboral evolucionó a tal punto de poder llamarlo “amigo”.

Elenco de “Hit Man” en el Festival de Cine Sundance. Crédito: Cortesía

“Empecé a escribir guiones y miré a mi ídolo, Linklater. Llegué a rodar un día en el set con él cuando tenía 14 años y aquí estamos 20 años después y ahora lo llamo Rick. Este ha sido un círculo tan completo que he querido venir a este festival toda mi vida. Realmente es todo acerca de las películas y he oído que es la mejor audiencia del mundo“, añadió.

Otras de las producciones que se presentaron el pasado lunes 22 de enero fueron “Look into my eyes”, “In the Summers”, “The Mother of all Lies”, “In the Land of Brothers” y “Desire Lines”. El Festival de Cine Sundance continuará abriendo sus puertas a los apasionados del séptimo arte hasta el próximo 28 de enero en Utah.

