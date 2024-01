Festival de Sundance 2024: las premieres de “The Outrun” y “Presence” se llevan la noche

Después de su gran inicio el pasado jueves 19 de enero, el segundo día del Festival de Cine de Sundance concluyó este viernes con la participación de grandes artistas como Saoirse Ronan, Riley Keough, Steven Yeun, Kristen Stewart, Jason Schwartzman, Lionel Richie, Julia Fox, Lucy Liu, Jesse Eisenberg, Perry Farrell y Malia Ann.

La programación de la segunda jornada se engalanó con varios estrenos que demostraron el gran nivel del festival, entre ellos el del filme “Presence”, del director Steven Soderbergh y de “Little Death” del productor Darren Aronofsky, quienes iniciaron sus carreras en Sundance.

Así, durante la premier, Soderbergh compartió frente a los asistentes las razones por las que, de acuerdo a sus palabras, lo que más le gusta de hacer una película es la edición de la misma.

A su vez, la actriz Lucy Liu, famosa por cintas como “Kill Bill” y “Los Ángeles de Charlie”, subió también al escenario para agradecer la invitación al festival, compartir lo honrada que se siente de ser parte de “Presence” y de haber trabajado bajo la dirección de Steven Soderbergh.

“Soy una gran fan y respeto mucho a estos artistas. Mi cuerpo está teniendo reacciones como si no hubiera estado en la película. Me siento muy honrada de que nos hayan invitado a estar aquí. Gracias por presentar otra película desafiante y arriesgada, has creado un nuevo lienzo para que todos exploren, no tienes miedo de fallar, estoy feliz de fallar y tener éxito contigo”, dijo Lucy Liu frente al aplauso de la audiencia.

Por otra parte, en este segundo día de la 40ª edición del Festival, se dieron también lugar las proyecciones de otros filmes como “Love me”, “Sasquatch Sunset”, “The Greatest Night in Pop”, “Little Death” y “Love Machina”.

Saoirse Ronan y “The Outrun”

Saoirse Ronan en la gala del Festival de Sundance 2024. Crédito: Festival de Sundance | Cortesía

Sin embargo, otro de los estrenos que sin duda más emocionaron a la audiencia fue “The Outrun”, donde Saoirse Ronan interpreta una inspiradora búsqueda de sanación, dirigida por la directora Nora Fingscheidt, quien también estuvo presente en Sundance, junto con la autora Amy Liptrot, escritora de las memorias del mismo nombre que fueran lanzadas en 2016 y en las que está basada esta película.

Aún quedan muchos días más del Festival de Cine de Sundance, un programa del Instituto Sundance sin fines de lucro, que es considerado por muchos el principal encuentro de narradores originales y audiencias en busca de nuevas voces y perspectivas.

·Protagonismo latino en el inicio del Festival de Sundance con Pedro Pascal en “Freaky Tales” y Melissa Barrera en “Your Monster”

·Las 10 mejores películas de la historia del Festival de Sundance

·El documental Taylor Swift: Miss Americana inaugurará el festival de Sundance