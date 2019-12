El documental Taylor Swift: Miss Americana inaugurará el festival de Sundance

El festival de cine contará con participación latina

Taylor Swift: Miss Americana, un documental sobre la cantante Taylor Swift, figura entre las películas escogidas para inaugurar Sundance, una de las citas más importantes del mundo en el cine independiente y que este miércoles dio a conocer su programación para 2020.

La película de Lana Wilson, es el título de ese documental que protagonizará, junto a otras cintas, el primer día de este festival creado por Robert Redford y que se celebra anualmente en Park City, Utah, Estados Unidos.

“Los artistas independientes crean y enriquecen la cultura global”, dijo Redford en un comunicado.

“Su arte, que estamos orgullosos de presentar, puede entretener y mucho más: puede iluminar, agitar y empoderar”, aseguró.

Entre los largometrajes que se podrán ver por primera vez en Sundance sobresale “Falling”, el debut en la dirección del actor Viggo Mortensen y que se encargará de cerrar el festival.

También fuera de competición, el colombiano Rodrigo García presentará “Four Good Days”, donde aparecen Glenn Close y Mila Kunis.

Y el brasileño Wagner Moura y la cubana Ana de Armas pasarán por Sundance para presentar “Sergio”, cinta de Greg Barker sobre el asesinato del diplomático Sergio Vieira de Mello.

Sundance contará con actores y actrices de la talla de Anne Hathaway y Ben Affleck (The Last Thing He Wanted), Anthony Hopkins y Olivia Colman (The Father), Jude Law (The Nest), Ethan Hawke y Kyle Maclachlan (Tesla), Michael Keaton (Worth), Evan Rachel Wood y Gina Rodríguez (Kajillionaire), Julia Louis-Dreyfus (Downhill) y Benedict Cumberbatch (Ironbark), entre otros.

En cuanto a los apartados competitivos de Sundance, en la categoría de drama internacional hay presencia latina con la argentina Marea alta de Verónica Chen, la hispano-mexicana Sin señas particulares de Fernanda Valadez, y la mexicana Blanco de verano de Rodrigo Ruiz Patterson.

Y en la competencia de documental internacional figuran la chilena El agente topo de Maite Alberdi; y Once Upon A Time in Venezuela de Anabel Rodríguez Ríos, que cuenta con producción de Venezuela, Brasil, Austria y Reino Unido.

La edición de 2020 de Sundance se celebrará del 23 de enero al 2 de febrero.

