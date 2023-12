James Gunn da detalles acerca de la producción de la película “Superman: Legacy”

James Gunn es uno de los directores que mantiene regularmente contacto con los fans de sus proyectos a través de las redes sociales. Y ahora respondió a varias interrogantes acerca de su más reciente proyecto, la película “Superman: Legacy”, que se estrenará en Estados Unidos el 11 de julio de 2025.

El también director de DC Studios publicó un dibujo a manera de storyboard para movimientos de cámara en una de las secuencias que habrá en el filme. El mensaje que escribió junto al post fue: “¿Spoiler? Bueno, probablemente no. Constantemente dibujo tomas y storyboards de “Superman: Legacy” por todas partes. Aquí hay uno que acabo de enviar a los jefes de mi departamento para comprender qué tan ajustada iba a ser la toma que habíamos estado discutiendo”.

James también dio detalles acerca del traje de Superman que se verá en la nueva película: “El traje casi está terminado, pero aún vamos y venimos en ciertos elementos”. En cuanto a la música original, escribió: “Gran parte de la partitura, inclusive los temas principales, ya han sido escritos”. Ya hay un compositor, pero el director no quiere revelar aún el nombre de éste, porque no se ha cerrado el trato. “Y sí, sé que suena loco, pero cuando estás navegando por las olas de la inspiración, ¿qué puedes hacer?”

En “Superman: Legacy” David Corenswet será el encargado de interpretar a “el hombre de acero”, y Rachel Brosnahan tendrá el papel de Lois Lane. Completan el reparto principal Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabel Merced, Nathan Fillion y Anthony Carrigan. El rodaje podría comenzar en el verano de 2024.

La cinta tendrá en el papel del villano Lex Luthor a un actor reconocido, y Nicholas Hoult fue elegido para ese personaje. James Gunn compartió una foto que lo muestra con el artista británico, y dio detalles de su reciente encuentro: “Anoche salimos a cenar para celebrar y discutir cómo podemos crear un Lex que sea diferente a todo lo que hayan visto antes y que nunca olvidarán. “Pero, James, escuchamos esto hace semanas, ¿por qué no nos dijiste que era verdad?” Porque, aunque lo estábamos discutiendo, no fue definitivo hasta hace un par de días, y no quiero decirles algo que no sea seguro. De todos modos, brindo por Lex (¡y Nicholas!), uno de mis personajes favoritos del Universo DC“. 🙌 🔬⚗️

Sigue leyendo: